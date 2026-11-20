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बिहार में सवा 2 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव का MoU, गदगद हुए सीएम सम्राट चौधरी

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होटल मौर्या में उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'उद्यमियों से संवाद' एवं 'एमओयू एक्सचेंज' समारोह में शामिल हुए. आज के कार्यक्रम में 2 लाख 25 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव को लेकर उद्योग विभाग तथा ऊर्जा विभाग एवं उद्योग जगत के विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एमओयू का हस्तांतरण किया गया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्यमियों से कहा कि आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि बिहार पूरी तरह तैयार है. आप बिहार पर विश्वास करें, खुले दिल और दिमाग से बिहार में उद्योग को बढ़ायें और बिहार की प्रगति में अपना योगदान दें.

13. बगमेनिया सेमीकॉन 2,000 करोड़ रूपये. 14. M/S किविसा ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 1,200 करोड़ रूपये

''बिहार तेजी से आगे बढ़ना चाहता है. राज्य सरकार का संकल्प बिहार को देश के सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है. राज्य में 2.25 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव राज्य के प्रति उद्यमियों और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

सीएम सम्राट चौधरी के साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह एवं अन्य (ETV Bharat)

विकसित भारत में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. हमारा लक्ष्य समृद्ध बिहार का निर्माण करना है. प्राचीन काल में भी बिहार ने भारत को स्वर्ण युग दिया है. आज आवश्यकता है कि हम अपनी ऐतिहासिक विरासत, प्रतिभा और संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की नई इबारत लिखें.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किया जा रहा बेहतर

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाया जा रहा है. निवेश संबंधी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है. यदि निर्धारित अवधि में स्वीकृति नहीं मिलती है, तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत (Deemed Approval) मान लिया जाएगा.

''सरकार का उद्देश्य उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से मुक्त कर निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है. यह जनता का राज है और जनता ही मालिक है. सरकार जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

2.25 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव (ETV Bharat)

'चुनौतियों को ताकत में बदलने का प्रयास'

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां पानी और जनसंख्या रही हैं. अब इन्हीं को राज्य की ताकत में बदलने का प्रयास किया जा रहा है. उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और उसके निर्माण कार्यों में उपयोग की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है.

''बिहार में गाद नीति बनायी गयी है. इससे एक ओर नदियों की गाद की समस्या का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी संसाधन भी उपलब्ध होंगे. बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के तटबंधों को और ऊंचा करने तथा व्यवस्थित करने सहित आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

11000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा कि बिजली के क्षेत्र में लगभग 23,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है. 1.82 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करायी जा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज 11,000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया गया है. इसके लिये ऊर्जा विभाग को बधाई एवं धन्यवाद देता हूं. ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

उद्यमियों से मिलते सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

'शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाना है'

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स के विभिन्न साधनों का विकास किया जा रहा है. राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है. बिहार को शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र बनाना है. बड़े शैक्षणिक संस्थानों को बिहार में अपने संस्थान स्थापित करने चाहिए, क्योंकि बिहार स्वयं एक विशाल बाजार और प्रतिभाओं का केंद्र है.

''बिहार में इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास के साथ-साथ माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी भव्य निर्माण एवं विकास कार्य किए जा रहे हैं. इन प्रयासों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा होंगे.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

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