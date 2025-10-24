ETV Bharat / state

एलिवेटेड की मदद से महज 5 मिनट में पार कर पाएंगे गोपालपुरा बायपास, 30 महीने की डेडलाइन

एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जेडीए ने गोपालपुरा बायपास पर एलिवेटेड रोड निर्माण का काम शुरू कर दिया है. गुर्जर की थड़ी के पास बैरिकेडिंग लगाई जा चुकी है. पहले चरण के कार्य के दौरान यहां यातायात डायवर्ट किया जाएगा. जेडीए ने इस काम को 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है, यानी अप्रैल 2028 तक यह एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो जाएगी. इसके बाद गोपालपुरा बायपास को पार करने में 15 से 20 मिनट की जगह महज 5 मिनट लगेगी. गोपालपुरा बायपास पर बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर्स मौजूद हैं. इसके चलते इस रोड पर हर समय यातायात का दबाव और जाम की समस्या बनी रहती है. जेडीए के इस प्रोजेक्ट के मूर्त रूप लेने के बाद जाम से राहत मिलेगी. इस प्रोजेक्ट को देख रहे जेडीए के अधिशासी अभियंता मदनलाल ने बताया कि त्रिवेणी नगर पुलिया से गुर्जर की थड़ी अंडरपास तक पहुंचने में करीब 20 से 25 मिनट का समय लगता है. चार ट्रैफिक सिग्नल और भारी वाहन के दबाव के कारण ये मार्ग अक्सर जाम में फंसा रहता है. एलिवेटेड रोड बनने के बाद यही सफर सिर्फ 5 मिनट में पूरा हो सकेगा. रिद्धि-सिद्धि चौराहा और त्रिवेणी जंक्शन जैसे ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर यातायात का दबाव कम करना इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य है. गोपालपुरा बायपास पर बनेगी एलिवेटेड रोड (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: हेरिटेज सिटी, ग्रीन सिटी और गोपालपुरा बायपास परियोजना के पैरामीटर तय, यूडीएच मंत्री ने नियमन पर रोक लगाने के दिए निर्देश