हिमाचल के इस मेडिकल कॉलेज में बिना सुई के होगी पीलिया जांच, नवजातों के लिए बड़ी सौगात

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और नया अध्याय जुड़ा है. डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में नवजात एवं शिशु रोगियों के बेहतर इलाज के लिए दो अलग-अलग अत्याधुनिक, विश्व स्तर की हाईटेक मेडिकल मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं. इन मशीनों के जरिए अब न सिर्फ जांच प्रक्रिया बेहद आसान, तेज और सुरक्षित होगी, बल्कि गंभीर हालत में बच्चों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाई जा सकेगी. एक मशीन से जहां सेकेंड्स में पीलिया की जांच रिपोर्ट सामने होगी. वहीं, दूसरी मशीन से मात्र 2 मिनट में कई जीवन रक्षक रिपोर्ट्स मिल जाएगी. जिसके लिए किसी लेबोरेटरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सुविधा अब तक बड़े शहरों के अस्पतालों तक सीमित थी, लेकिन अब जिला मुख्यालय नाहन में भी यह अहम सुविधा उपलब्ध हो चुकी है. इससे मेडिकल कालेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की क्रिटिकल केयर क्षमता काफी मजबूत होगी.

"नवजात चिकित्सा में समय सबसे अहम होता है. जांच रिपोर्ट में होने वाली देरी कई बार जानलेवा साबित हो सकती है. इन मशीनों के आने से इलाज की प्रक्रिया तेज होगी, सटीक फैसले लिए जा सकेंगे और जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा." - डॉ. पवन कुमार, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल कॉलेज नाहन

डॉ. पवन कुमार, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल कॉलेज नाहन (ETV Bharat)

अब सुई नहीं, दर्द नहीं, सेकेंड्स में पीलिया की जांच

मेडिकल कॉलेज नाहन में तैनात पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट (बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजिस्ट) डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "मेडिकल कॉलेज नाहन को मिली पहली मशीन एडवांस्ड ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर है, जो नवजात बच्चों में पीलिया की जांच के लिए अत्यंत कारगर है. इस मशीन को सीधे बच्चे की त्वचा पर रखा जाता है और त्वचा के जरिए ही बिलीरुबिन की मात्रा का सटीक आकलन हो जाता है. अब पीलिया की जांच के लिए बच्चों का खून निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चंद सेकेंडों में रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी, जिससे इलाज तुरंत शुरू किया जा सकेगा. यह मशीन पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में जानी जाती है और अपनी एडवांस तकनीक के कारण आसपास के किसी भी अस्पताल में फिलहाल उपलब्ध नहीं है. इस मशीन की खास बात यह है कि बच्चे को सुई नहीं, दर्द नहीं, बल्कि उसकी सेकेंड्स में पीलिया की जांच होगी."

हैंड हेल्ड मशीन: इमरजेंसी में ‘चलती-फिरती लैब’

डॉ. पवन ने बताया कि दूसरी मशीन एक अत्याधुनिक हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस है, जिसे आसानी से हाथ में पकड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता है. यह मशीन विशेष रूप से इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर परिस्थितियों में बेहद उपयोगी है. इस मशीन में बच्चों के खून की मात्र तीन बूंद लेकर एक विशेष चिप में डाली जाती है. इसके बाद केवल 2 मिनट के अंदर कई महत्वपूर्ण जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है, जिससे तुरंत फैसला लेने में सहायता मिलती है.