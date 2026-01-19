ETV Bharat / state

हिमाचल के इस मेडिकल कॉलेज में बिना सुई के होगी पीलिया जांच, नवजातों के लिए बड़ी सौगात

एक हाईटेक मशीन से होगी सेकेंड्स में पीलिया जांच, दूसरी मशीन से 2 मिनट में मिलेंगी कई जीवन रक्षक रिपोर्ट्स.

2 hightech machines for newborns
नवजातों के लिए हाईटेक मशीन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 1:08 PM IST

Updated : January 19, 2026 at 1:40 PM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और नया अध्याय जुड़ा है. डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में नवजात एवं शिशु रोगियों के बेहतर इलाज के लिए दो अलग-अलग अत्याधुनिक, विश्व स्तर की हाईटेक मेडिकल मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं. इन मशीनों के जरिए अब न सिर्फ जांच प्रक्रिया बेहद आसान, तेज और सुरक्षित होगी, बल्कि गंभीर हालत में बच्चों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाई जा सकेगी. एक मशीन से जहां सेकेंड्स में पीलिया की जांच रिपोर्ट सामने होगी. वहीं, दूसरी मशीन से मात्र 2 मिनट में कई जीवन रक्षक रिपोर्ट्स मिल जाएगी. जिसके लिए किसी लेबोरेटरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सुविधा अब तक बड़े शहरों के अस्पतालों तक सीमित थी, लेकिन अब जिला मुख्यालय नाहन में भी यह अहम सुविधा उपलब्ध हो चुकी है. इससे मेडिकल कालेज के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की क्रिटिकल केयर क्षमता काफी मजबूत होगी.

"नवजात चिकित्सा में समय सबसे अहम होता है. जांच रिपोर्ट में होने वाली देरी कई बार जानलेवा साबित हो सकती है. इन मशीनों के आने से इलाज की प्रक्रिया तेज होगी, सटीक फैसले लिए जा सकेंगे और जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकेगा." - डॉ. पवन कुमार, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल कॉलेज नाहन

डॉ. पवन कुमार, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल कॉलेज नाहन (ETV Bharat)

अब सुई नहीं, दर्द नहीं, सेकेंड्स में पीलिया की जांच

मेडिकल कॉलेज नाहन में तैनात पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट (बाल चिकित्सा न्यूरोलॉजिस्ट) डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "मेडिकल कॉलेज नाहन को मिली पहली मशीन एडवांस्ड ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर है, जो नवजात बच्चों में पीलिया की जांच के लिए अत्यंत कारगर है. इस मशीन को सीधे बच्चे की त्वचा पर रखा जाता है और त्वचा के जरिए ही बिलीरुबिन की मात्रा का सटीक आकलन हो जाता है. अब पीलिया की जांच के लिए बच्चों का खून निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चंद सेकेंडों में रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी, जिससे इलाज तुरंत शुरू किया जा सकेगा. यह मशीन पूरी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में जानी जाती है और अपनी एडवांस तकनीक के कारण आसपास के किसी भी अस्पताल में फिलहाल उपलब्ध नहीं है. इस मशीन की खास बात यह है कि बच्चे को सुई नहीं, दर्द नहीं, बल्कि उसकी सेकेंड्स में पीलिया की जांच होगी."

हैंड हेल्ड मशीन: इमरजेंसी में ‘चलती-फिरती लैब’

डॉ. पवन ने बताया कि दूसरी मशीन एक अत्याधुनिक हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस है, जिसे आसानी से हाथ में पकड़कर कहीं भी ले जाया जा सकता है. यह मशीन विशेष रूप से इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर परिस्थितियों में बेहद उपयोगी है. इस मशीन में बच्चों के खून की मात्र तीन बूंद लेकर एक विशेष चिप में डाली जाती है. इसके बाद केवल 2 मिनट के अंदर कई महत्वपूर्ण जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है, जिससे तुरंत फैसला लेने में सहायता मिलती है.

एक मशीन से कई जांच, लैब पर निर्भरता खत्म

पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. पवन कुमार ने बताया कि इस हैंड हेल्ड मशीन की मदद से बच्चों की एबीजी (आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस), ऑक्सीजन लेवल, पीलिया, कोएगुलोग्राम, इलेक्ट्रोलाइट्स, लैक्टेट जैसी अहम जांचें मौके पर ही संभव होंगी. अब गंभीर स्थिति में बच्चों को बार-बार लैब भेजने या रिपोर्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

मेडिकल कॉलेज नाहन की प्रिंसीपल डॉ. संगीत ढिल्लों ने कहा, "कॉलेज को एडवांस्ड ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर और हैंड-हेल्ड जांच मशीन जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलना एक बड़ी उपलब्धि है. इन मशीनों से नवजातों की जांच अब तेज, सुरक्षित और बिना दर्द संभव हो सकेगी. इससे मेडिकल कॉलेज की नवजात स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी और क्षेत्र के लोगों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज मिल सकेगा."

2 hightech machines for newborns
नाहन मेडिकल कॉलेज में नवजातों के लिए सुविधाएं (ETV Bharat)

ये अहम सुविधाएं भी मिल चुकी हैं

बता दें कि हाल ही में बच्चों की सांस संबंधी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में तीन हाई फ्लो नेजल कैनुला (एचएफएनसी) मशीनें और दो अलग-अलग श्रेणी के अत्याधुनिक पेडियाट्रिक वेंटिलेटर भी उपलब्ध करवाए जा चुके हैं. इसके साथ-साथ नवजातों की जांच के लिए बिना खून निकाले पीलिया जांच करने वाली एडवांस मशीन और मात्र दो मिनट में कई जांच रिपोर्ट देने वाली हैंड-हेल्ड इमरजेंसी मशीनों से यहां पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को काफी मजबूती मिलेगी.

अब बड़े संस्थानों का नहीं करना पड़ेगा रुख

इन तमाम आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपलब्ध होने से अब सांस की गंभीर समस्या से जूझ रहे नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के अभिभावकों को इलाज के लिए शिमला, चंडीगढ़ या अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों का रुख नहीं करना पड़ेगा. नाहन में ही समय पर, सुरक्षित और प्रभावी इलाज संभव हो सकेगा. जिससे न सिर्फ सफर का खर्च बचेगा, बल्कि समय की भी बचत होगी. इससे नवजात को सही समय पर सही इलाज मिल पाएगा.

सिरमौर सहित आसपास के इलाकों को बड़ा लाभ

नाहन मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध इन अत्याधुनिक सुविधाओं से न केवल सिरमौर जिला बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा. अब गंभीर हालत में बच्चों के इलाज के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं रहेगा, जिससे जरूरतमंद अभिभावकों का आर्थिक और मानसिक बोझ कम होगा. इन आधुनिक मशीनों की उपलब्धता से नाहन में ही उच्च स्तरीय नवजात चिकित्सा सेवाएं संभव होंगी, जो संस्थान की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ नवजात मृत्यु दर कम करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होंगी.

संपादक की पसंद

