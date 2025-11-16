भूमि विवाद में दो पक्ष आपस में टकराए, पुलिस टीम पर भी हमला, खेतों की ओर भागे जवान, 4 घायल
विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लाठी-सरियों से हमला किया गया. पुलिस ने कई संदिग्धों को चिन्हित कर लिया है.
Published : November 16, 2025 at 7:12 PM IST
बूंदी: हिंडौली उपखंड क्षेत्र के बड़ा नया गांव में रविवार को दो समुदायों के बीच चल रहे पुराने भूमि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम भी ग्रामीणों के गुस्से की शिकार बन गई. बताया जा रहा है कि हमला इतना अचानक और उग्र था कि कई पुलिसकर्मी लाठी-सरियों के वार से जान बचाने के लिए खेतों की ओर भागने को मजबूर हो गए.
कई संदिग्धों को किया चिन्हित: थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि हमला इतनी तेजी से हुआ कि पुलिसकर्मियों को बचने का मौका तक नहीं मिला. पुलिस टीम स्थिति को शांत कराने पहुंची थी, लेकिन अचानक भीड़ पुलिस पर ही टूट पड़ी. कुछ जवान जान बचाने के लिए भागे, नहीं तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी. हमले के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर हमलावरों की तलाश की जा रही है. डीएसपी ने बताया कि कई संदिग्धों को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई होने की संभावना है. पुलिस स्वयं पर हुए हमले को लेकर भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है.
पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़: डीएसपी अजीत मेघवंशी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद पिछले कई महीनों से गहराता जा रहा था और कई बार ग्राम स्तर पर समझाइश के प्रयास भी किए गए थे. लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो पाई. रविवार को दोनों समुदायों का आमना-सामना हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. हमला इतना तीव्र था कि पलों में माहौल नियंत्रण से बाहर हो गया. हमलावर हाथों में लाठियां, सरिए और अन्य हथियार लिए हुए थे. उन्होंने न केवल पुलिस पर लाठी-सरियों से वार किए, बल्कि पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़ की.
अचानक बेकाबू हुई भीड़: घटना की सूचना मिलते ही हिंडोली पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवंशी और थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. डीएसपी मेघवंशी ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि मामला स्पष्ट रूप से भूमि विवाद का है और पुलिस सिर्फ दोनों पक्षों में बढ़ते तनाव को शांत कराने गई थी, लेकिन भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और पुलिस दल पर टूट पड़ी. थाना प्रभारी सहदेव मीणा ने बताया कि इस हमले में तीन से चार पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें एएसआई मणिराज, कांस्टेबल किशन, धर्मराज और चालक दिनेश शामिल हैं. सभी घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल हिंडोली अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. घायल पुलिसकर्मियों के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं.