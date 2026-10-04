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कैप्टिव ब्रीडिंग से तैयार दो गोडावणों को खुले आसमान में छोड़ा, GPS टैग से 24 घंटे होगी निगरानी

जैसलमेर: थार के रेगिस्तान में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण की दिशा में रविवार को एक नया और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया. डेजर्ट नेशनल पार्क की सूदासरी रेंज में पहली बार कैप्टिव ब्रीडिंग से तैयार किए गए दो गोडावणों को प्राकृतिक पर्यावास में रिलीज किया गया. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में दोनों गोडावणों ने खुले प्राकृतिक वातावरण में आजादी की उड़ान भरी.

गोडावण संरक्षण के क्षेत्र में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार ब्रीडिंग सेंटर में तैयार गोडावणों को नियंत्रित वातावरण से निकालकर सीधे प्राकृतिक पर्यावास में छोड़ा गया है. इस ऐतिहासिक अवसर पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, डीजी फॉरेस्ट संतोष तिवारी सहित वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने गोडावण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी साझा की.

दो से तीन महीने री-वाइल्डिंग टनल में हुई तैयारी : प्राकृतिक पर्यावास में रिलीज किए गए दोनों गोडावणों को सीधे ब्रीडिंग सेंटर से जंगल में नहीं छोड़ा गया. उन्हें प्राकृतिक जीवन के लिए तैयार करने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई गई. रिलीज से पहले दोनों गोडावणों को करीब दो से तीन महीने तक री-वाइल्डिंग टनल में रखा गया. इस दौरान उन्हें खुले वातावरण में उड़ान भरने, स्वयं भोजन तलाशने और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करने का अभ्यास कराया गया. वैज्ञानिकों ने इस अवधि में दोनों गोडावणों के स्वास्थ्य और व्यवहार पर लगातार नजर रखी. जब दोनों को प्राकृतिक पर्यावास में रहने के लिए पूरी तरह स्वस्थ और सक्षम पाया गया, इन्हें रिलीज करने का निर्णय लिया गया.

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GPS टैग से 24 घंटे होगी निगरानी : रिलीज किए गए दोनों गोडावणों की निगरानी के लिए उन्हें GPS टैग लगाया गया है. अब भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक 24 घंटे उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे. GPS के माध्यम से गोडावणों की लोकेशन, मूवमेंट, उड़ान, भोजन की तलाश, सुरक्षित ठिकानों और प्राकृतिक व्यवहार से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी. बिजली की तारें गोडावणों के लिए गंभीर खतरा मानी जाती हैं. ऐसे में GPS से मिलने वाली जानकारी के आधार पर यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि गोडावण किन क्षेत्रों में अधिक आवाजाही कर रहे हैं और उनके लिए कौन से इलाके सुरक्षित अथवा संवेदनशील हैं. इसके अलावा शिकारियों से संभावित खतरे और अन्य जोखिमों की भी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी. वैज्ञानिकों द्वारा जुटाए जाने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल भविष्य में संरक्षण की रणनीति तैयार करने में किया जाएगा.

गोडावण ने पहली बार खुले आसमान में फैलाए पंख (ETV Bharat Jaisalmer)

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करीब एक दशक की मेहनत का परिणाम : गोडावण संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान और वन विभाग पिछले करीब एक दशक से लगातार काम कर रहे हैं. कैप्टिव ब्रीडिंग, वैज्ञानिक निगरानी और री-वाइल्डिंग के क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे प्रयासों के बाद अब पहली बार ब्रीडिंग सेंटर में तैयार गोडावणों को प्राकृतिक पर्यावास में रिलीज करने की उपलब्धि हासिल हुई है. इससे पहले कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से गोडावणों की संख्या बढ़ाने और उनके संरक्षण पर काम किया जा रहा था. अब इस कार्यक्रम को एक कदम आगे बढ़ाते हुए तैयार किए गए गोडावणों को प्राकृतिक वातावरण में वापस बसाने की दिशा में प्रयास शुरू किया गया है.

भविष्य की रणनीति के लिए मिलेंगे अहम आंकड़े : सूदासरी में रिलीज किए गए दोनों गोडावणों की गतिविधियों से वैज्ञानिकों को प्राकृतिक पर्यावास में उनके व्यवहार को समझने का अवसर मिलेगा. GPS से मिलने वाले आंकड़ों से यह जानने में मदद मिलेगी कि कैप्टिव ब्रीडिंग से तैयार गोडावण प्राकृतिक वातावरण में किस तरह व्यवहार करते हैं, कितनी दूरी तक जाते हैं, भोजन और पानी के लिए किन क्षेत्रों का उपयोग करते हैं तथा किन परिस्थितियों में उन्हें खतरा अधिक रहता है. इन आंकड़ों के आधार पर भविष्य में अन्य कैप्टिव-ब्रेड गोडावणों को वाइल्ड में रिलीज करने की रणनीति तैयार की जाएगी.