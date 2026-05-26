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मनाली विधानसभा में चुनावी ड्यूटी से नदारद 2 कर्मचारी, नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब

कुल्लू: जिला कुल्लू में पंचायती राज चुनाव का पहला चरण मंगलवार को विभिन्न पंचायत में पूरा किया जा रहा है. वहीं, मनाली विधानसभा के दो पोलिंग स्टेशनों पर दो कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दोनों कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है. दोनों ही कर्मचारी पोलिंग पार्टियों के साथ अपने-अपने बूथ पर उपस्थित नहीं पाए गए हैं.

बिना सूचना के दोनों कर्मचारी अनुपस्थित

रिटर्निंग ऑफिसर गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि पहला मामला कटराईं वार्ड नंबर-2 में पेश आया, जहां पर चंदर मणि (तकनीशियन, IARI RS कटराईं) की नियुक्ति पोलिंग ऑफिसर के रूप में की गई थी. उन्हें तय समय और स्थान पर चुनाव संबंधी कार्यों के लिए उपस्थित होना था, लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान वह पोलिंग स्टेशन से नदारद पाए गए. इस संबंध में प्रशासन को शिकायत प्राप्त होने के बाद मामला संज्ञान में लिया गया. वहीं, दूसरा मामला सोयल पंचायत में सामने आया है. वहां पर भी एक कर्मचारी धर्मपाल पोलिंग टीम के साथ मौजूद नहीं था.