मनाली विधानसभा में चुनावी ड्यूटी से नदारद 2 कर्मचारी, नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब
रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों कर्मचारियों को नोटिस जारी कर बिना सूचना के अनुपस्थित होने का कारण पूछा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 3:24 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू में पंचायती राज चुनाव का पहला चरण मंगलवार को विभिन्न पंचायत में पूरा किया जा रहा है. वहीं, मनाली विधानसभा के दो पोलिंग स्टेशनों पर दो कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए. ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दोनों कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है. दोनों ही कर्मचारी पोलिंग पार्टियों के साथ अपने-अपने बूथ पर उपस्थित नहीं पाए गए हैं.
बिना सूचना के दोनों कर्मचारी अनुपस्थित
रिटर्निंग ऑफिसर गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि पहला मामला कटराईं वार्ड नंबर-2 में पेश आया, जहां पर चंदर मणि (तकनीशियन, IARI RS कटराईं) की नियुक्ति पोलिंग ऑफिसर के रूप में की गई थी. उन्हें तय समय और स्थान पर चुनाव संबंधी कार्यों के लिए उपस्थित होना था, लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान वह पोलिंग स्टेशन से नदारद पाए गए. इस संबंध में प्रशासन को शिकायत प्राप्त होने के बाद मामला संज्ञान में लिया गया. वहीं, दूसरा मामला सोयल पंचायत में सामने आया है. वहां पर भी एक कर्मचारी धर्मपाल पोलिंग टीम के साथ मौजूद नहीं था.
"संबंधित अधिकारी को सख्त अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं. अनुपस्थित रहने पर दोनों कर्मचारियों से 24 घंटे के भीतर जवाब भी मांगा गया है." - गुंजीत सिंह चीमा, रिटर्निंग ऑफिसर
तय समय के अंदर देना होगा जवाब
ऐसे में अब मनाली एसडीएम ने चुनाव ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जारी नोटिस के अनुसार चुनाव जैसे महत्वपूर्ण और संवैधानिक कार्य में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थिति को गंभीर लापरवाही माना गया है. संबंधित कर्मचारी को 24 घंटे के अंदर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. अगर तय समय सीमा के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो इसे चुनाव के दौरान जानबूझकर की गई कोताही माना जाएगा.