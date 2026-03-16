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लखनऊ में टैक्सी चलाने वाले 2 चालक निकले चोर, ताला लगे घरों को बनाते थे निशाना

रायबरेली: रायबरेली पुलिस ने 2 ऐसे चोर पकड़े हैं, जो राजधानी लखनऊ में ओला कार चलाते थे और रात में बंद घरों को निशाना बना चोरी किया करते थे. पुलिस ने इनके पास से लगभग 10 लाख रुपये कीमत के आभूषण भी बरामद किए हैं.

पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया, मुखबिर की सूचना पर थाना हरचंदपुर के प्यारेपुर रेलवे क्रासिंग से कनहट जाने वाले नहर मार्ग से, थाना हरचन्दपुर पुलिस की टीम ने 2 अभियुक्तों बिन्द कुमार और देवी शंकर पाण्डेय निवासी, प्रतापगढ़ को चोरी के सोने चांदी के आभूषण के साथ गिरफ्तार किया है.

एसपी ने बताया कि ये लोग कार चलाया करते थे. साथ ही आसपास के क्षेत्र में घूम कर बंद पड़े मकानों की रैकी करते और मौका पाकर घर का ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लेते थे. जांच पड़ताल करने पर अभियुक्तों के पास से 1 जोड़ी बिछिया (चांदी की), 1 जोड़ी पायल और 2 अदद (सफेद धातु) सिक्के बरामद हुए हैं. उन्होंने 29 जनवरी 2026 की रात को जिले के चकखापर थाना क्षेत्र में मिल एरिया से चोरी की थी. जो अन्य आभूषण बरामद हुए हैं, वो 13 मार्च 2026 को कुन्दनगंज थाना बछरावां क्षेत्रांन्तर्गत चोरी के मिले हैं. सोमवार को ये लोग चोरी किए गए सामान को आपस में बांटने के लिए आये थे, तभी पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया.

एसपी रवि कुमार ने बताया कि वेरिफिकेशन का मामला अन्य जनपद का है. इसलिए इस पर वह कुछ नहीं कह सकते. फिलहाल इनके पास से लगभग 10 लाख रुपये के कीमती आभूषण बरामद हुए हैं, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.



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