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पलक झपकते ही मां की नजरों से गायब हुई 2.5 साल की मासूम, फिर तालाब में मिली लाश

उज्जैन : मध्यप्रदेश के उज्जैन में गुरुवार को एक बड़ा दुखद हादसा हो गया. हादसे में एक ढाई साल की मासूम बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई. थाना जीवाजीगंज प्रभारी विवेक कनोडिया के अनुसार मासूम बच्ची गुरुवार को अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शहर के विष्णु सागर तालाब के पास पिकनिक के लिए पहुंची थी. इसी बीच 2.5 साल की बच्ची अचनाक कहीं गायब हो गई.

तालाब में मिला बच्ची का शव

बच्ची के गायब होते ही परिजनों ने उसकी तलाश की, पर जब वह नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई. जब पुलिस द्वारा खोजे जाने पर भी कोई सुराग नहीं मिला, तो बच्ची के तालाब में गिरने की आशंका के चलते सर्च व रेस्क्यू शुरू किया गया. इसके बाद शुक्रवार सुबह बच्ची का शव तालाब में मिला है, जिसका पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.

मौके पर जीवाजीगंज पुलिस व SDEFRF की टीमें (Etv Bharat)

जीवाजीगंज थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने बताया, '' मामला शहर के विष्णु सागर तालाब के पास बने पार्क का है. यहां नीलगंगा थाना क्षेत्र में जयसिंहपुरा के राजीव रत्न कॉलोनी के रहने वाले सिक्ख परिवार की ढाई साल की बेटी रवनीत कौर खेलते-खेलते अचानक गायब हो गई. परिवार गुरुवार को अन्य परिवारों के साथ पिकनिक मनाने तालाब के पास पहुंचा था. बच्ची के नहीं मिलने पर तालाब में हमारी टीम ने सर्च किया जहां उसकी लाशी मिली है. बच्ची के परिजनों के बयान हमने लिए हैं और जांच की जा रही है.''