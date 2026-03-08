अलीगढ़ में तमंचे की नोक पर मोबाइल शोरूम में लाखों की लूट, CCTV में कैद हुई वारदात

अलीगढ़ में तमंचे की नोक पर मोबाइल शोरूम में लाखों की लूट, CCTV में कैद हुई वारदात
बदमाश अचानक दुकान में घुसे और तमंचा दिखाकर सभी को धमकाने लगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 6:28 PM IST
अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ में दिनदहाड़े दो नकाबपोश बदमाशों ने एक मोबाइल शोरूम में घुसकर तमंचे के बल पर लाखों रुपये लूटकर फरार हो गए. घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है.
जानकारी के अनुसार, घटना थाना गांधी पार्क क्षेत्र के छर्रा अड्डा पुल के पास की है. यहां 2 बदमाश अचानक दुकान में घुसकर तमंचा दिखाकर शोरूम कर्मचारियों को धमकाने लगे, फिर गल्ले में रखे रुपये निकाल लिए और वहां मौजूद लोगों को डरा धमकाकर फरार हो गए. बताया जा रहा है, बदमाश करीब 2 लाख 24 हजार रुपये लूट ले गए.
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शोरूम और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनीं शुरू कर दी है.
थाना गांधी पार्क सीओ कमलेश कुमार ने बताया कि बदमाश गल्ले में रखे रुपये निकालकर फरार हुए हैं. बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है. जल्द ही कार्रवाई की जाएगी.
