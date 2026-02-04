ETV Bharat / state

ऑटो बन गया मौत की सवारी, पन्ना में पत्थर भरे ट्रक से भिड़ंत, दो की मौत, चार गंभीर

पन्ना के कोठी-मझगवां मार्ग पर दिल दहला देने वाली घटना, टक्कर के बाद सड़क पर नजर आया 10 साल के मासूम का शव

PANNA TRUCK AUTO ACCIDENT
ऑटो बन गया मौत की सवारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 9:54 PM IST

पन्ना : मध्य प्रदेश के पन्ना में एक ट्रक और ऑटो में भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के मोहंद्रा चौकी अंतर्गत कोठी-मझगवां मार्ग की है. बुधवार को पत्थरों से लदे ट्रक और ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत में ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

मृतकों में एक बच्चा भी शामिल

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऑटो मोहंद्रा से कोठी की ओर जा रहा था, जबकि ट्रक कोठी से मोहंद्रा की ओर आ रहा था. मझगवां के पास तेज रफ्तार होने के चलते दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में मुकेश पिता विश्वनाथ कटेंहा उम्र 44 वर्ष व यश यादव पिता प्रीतम यादव उम्र 10 वर्ष, दोनों निवासी मोहद्रा, की मौके पर ही मौत हो गई.ऑटो में सवार अन्य चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें राहगीरों व पुलिस की सहायता से उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई ले जाया गया है.

पन्ना में पत्थर भरे ट्रक से ऑटो की भिड़ंत (Etv Bharat)

तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा?

गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद क्रिटिकल कंडिशन देखते हुए जिला चिकित्सालय कटनी रेफर कर दिया गया, जहां कुछ घायल जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं. 4 घायलों में महिलाएं व बच्चे शामिल हैं. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मोहंद्रा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया है. हादसे के बाद से ही ट्रक चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों वाहनों में टक्कर किन वजहों से हुई. प्रारंभिक तौर पर रफ्तार को ही वजह माना जा रहा है.

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवाई के डॉ. प्रशांत सिंह भदौरिया के मुताबिक, '' मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई लाया गया है. इसमें एक दस साल का बच्चा भी शामिल है. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार बताया जा रहा है. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

