विंध्याचल धाम दर्शन करने आए आजमगढ़ के 2 श्रद्धालु गंगा में डूबे, तलाश जारी
आजमगढ़ से 14 श्रद्धालुओं का जत्था देवी धाम आया था, सभी एक ही परिवार के.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 7:00 PM IST
मिर्जापुर : विंध्याचल धाम में सोमवार को दीवान घाट पर गंगा स्नान करते समय दो श्रद्धालु डूब गए. एक को डूबता देख दूसरा उसको बचाने के लिए आगे बढ़ा, इसी में दोनों लहरों में समा गए. दोनों श्रद्धालु आजमगढ़ से मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन-पूजन करने आए थे. परिजनों का आरोप है कि जब दोनों डूब रहे थे तो शोर मचाया गया, लेकिन कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया. एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर डूबे श्रद्धालुओं की तलाश कर रहे हैं.
घाट पर मौजूद परिजनों के मुताबिक, आजमगढ़ के मनीपुर डगराव, थाना मेहनाजपुर निवासी 14 की संख्या में लोग मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन लिए आए थे. दर्शन-पूजन करने से पहले सभी गंगा स्नान करने पहुंचे. स्नान के दौरान एक श्रद्धालु सूरज डूबने लगा. यह देख उसको बचाने के लिए साथ में ही पहुंचा अभिषेक आगे बढ़ा. गहराई होने के कारण दोनों ही डूबने लगे. परिवार वालों का आरोप है कि उन्होंने शोर मचाया गया लेकिन घाट पर कोई मदद करने नहीं आया. न ही घाट पर कोई फोर्स मौजूद थी. एसडीआरएफ और गोताखोर मौजूद रहते तो दोनों बच्चे डूबने से बच सकते थे.
श्रद्धालु संजय ने बताया कि 14 लोगों की संख्या में लोग दर्शन करने आए थे. कुछ लोग गंगा स्नान कर रहे थे, कुछ तैयारी कर रहे थे. इधर, विंध्याचल पुलिस के साथ ही सीओ सिटी विवेक जावला भी घटनास्थल पर पहुंच गए. विंध्याचल थाना प्रभारी अविनाश प्रकाश राय बताया कि दो श्रद्धालु गंगा स्नान करते समय डूब गए हैं, जो आजमगढ़ से आए थे, जिनकी एसडीआरएफ और गोताखोर तलाश कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: संभल का पीएम श्री स्कूल बना 'मज़हबी अड्डा' ? बच्चों को हाथ बांधकर दुआ पढ़ने पर किया मजबूर ! आरोपियों पर FIR दर्ज