ज्वेलर शॉप चोरी का खुलासा, दिल्ली–यूपी की गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, मुख्य आरोपी और माल बरामदगी शेष
एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कार चालक ने चकमा देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी.
Published : November 1, 2026 at 3:39 PM IST
कोटा : जिले के सुल्तानपुर कस्बे में गत 18 अक्टूबर को ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कुख्यात सलीम नकबजन गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं. मुख्य आरोपी और माल की बरामदगी शेष है. रिपोर्ट के अनुसार चोर वारदात के दौरान तिजोरी लेकर भाग गए थे.
कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि गत 18 अक्टूबर को पीड़ित परमानंद गुर्जर ने मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें बताया था कि उसकी दुकान का शटर चार-पांच लोगों ने खोला और उसके बाद करीब 60 से 70 लाख रुपए के जेवरात और तीन से चार लाख रुपए की नकदी चुरा कर ले गए. पुलिस ने 30 अक्टूबर को दिल्ली के भजनपुरा थाना इलाके की खजूरी खास करावल निवासी 24 वर्षीय आदिल पुत्र कासिम और 19 वर्षीय आफताब उर्फ बग्गू पुत्र यासीन को गिरफ्तार किया. एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि कार चालक ने चकमा देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी. इस नंबर प्लेट की जांच के दौरान ही असली कार के नंबर पता चल गए. उनकी पड़ताल करने पर सामने आया कि यह घटनाक्रम दिल्ली और उत्तर प्रदेश में चोरी करने वाली सलीम नकबजन गैंग ने की है. इस मामले में अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
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रॉन्ग साइड गाड़ी ले जाकर पुलिस को दिया चकमा : सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत साहू ने बताया कि बदमाशों ने अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट भी गलत लगा रखी थी. उन्होंने महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगाई हुई थी. वे एक्सप्रेसवे के जरिए भागे थे. बदमाशों ने महाराष्ट्र की तरफ का रास्ता लिया. हालांकि बदमाश यू टर्न लेते हुए दिल्ली की तरफ चले गए थे. जबकि पुलिस ने शुरुआत में मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र भागने की पड़ताल की थी. जिसके बाद पुलिस ने मुंबई गोपालपुरा, चेचट, गरोठ, रतलाम, थांदला और गुजरात की तरफ के टोल चेक किया, लेकिन उनमें गाड़ी का मूवमेंट नजर नहीं आया था. ऐसे में वापस कार की लोकेशन और फुटेज देखे गए.
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फुटेज में सामने आया कि कार वापस यू टर्न करती हुई दिल्ली की तरफ जा रही थी. जिसके बाद दिल्ली के हिलालपुर टोल प्लाजा से एग्जिट हुई. इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने करीब 30 घंटे के सीसीटीवी फुटेज लगातार देखे और उनका एनालिसिस किया. कार ओरिजिनल नंबर भी पुलिस को पता चल गया. यह दिल्ली के सलीम के नाम रजिस्टर्ड होना सामने आया. यह नकबजन गैंग का मुखिया है. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सलीम और इमरान के खिलाफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई पुलिस थानों में हत्या, लूट, डकैती व चोरी के सैकड़ों मामले दर्ज हैं.
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