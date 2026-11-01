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ज्वेलर शॉप चोरी का खुलासा, दिल्ली–यूपी की गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, मुख्य आरोपी और माल बरामदगी शेष

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Kota )

कोटा : जिले के सुल्तानपुर कस्बे में गत 18 अक्टूबर को ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली की कुख्यात सलीम नकबजन गैंग के दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं. मुख्य आरोपी और माल की बरामदगी शेष है. रिपोर्ट के अनुसार चोर वारदात के दौरान तिजोरी लेकर भाग गए थे.