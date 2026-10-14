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मिर्जापुर में सड़क हादसे में दो की मौत, एटा में युवक ने तोड़ा दम

मिर्जापुर/एटा: मिर्जापुर जनपद में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार ताऊ और भतीजे को टक्कर मार दिया .टक्कर इतना जबरदस्त था कि दोनों सड़क पर गिर गए.घायल अवस्था में स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को चील्ह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया. मंडलीय अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, एटा में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई.



मिर्जापुर में ताऊ और भतीजे की मौत



जानकारी के मुताबिक चील्ह थाना क्षेत्र के विष्णुपट्टी गांव के रहने वाले 48 वर्षीय राजेश अपने 13 वर्षीय भतीजे सुजीत को बाइक पर बैठाकर घर से स्कूल का ड्रेस दिलाने मिर्जापुर की तरफ जा रहे थे. जैसे ही मिर्जापुर औराई मार्ग पर पुरजागिर गांव के पास पहुंचे थे कि औराई की तरफ से मिर्जापुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. इससे ताऊ भतीजा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई. घटना को देख मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों घायलो को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चील्ह पहुंचाया जहां हालत गंभीर देख डॉक्टर ने मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर के लिए रेफर कर दिया.यह पहुंचने पर देखते ही डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस कार को बरामद कर थाने ले गई. बड़े पिता भतीजा के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी भरत उपाध्याय ने बताया कि कार की टक्कर से बाइक सवार ताऊ और भतीजा घायल हो गए थे. दोनों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई है. आरोपी चालक की तलाश की जा रही है.





दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत