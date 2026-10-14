मिर्जापुर में सड़क हादसे में दो की मौत, एटा में युवक ने तोड़ा दम
यूपी में दो जिलों में हुए हादसे, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 8:18 AM IST
मिर्जापुर/एटा: मिर्जापुर जनपद में मंगलवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार ताऊ और भतीजे को टक्कर मार दिया .टक्कर इतना जबरदस्त था कि दोनों सड़क पर गिर गए.घायल अवस्था में स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को चील्ह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया. मंडलीय अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, एटा में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई.
मिर्जापुर में ताऊ और भतीजे की मौत
जानकारी के मुताबिक चील्ह थाना क्षेत्र के विष्णुपट्टी गांव के रहने वाले 48 वर्षीय राजेश अपने 13 वर्षीय भतीजे सुजीत को बाइक पर बैठाकर घर से स्कूल का ड्रेस दिलाने मिर्जापुर की तरफ जा रहे थे. जैसे ही मिर्जापुर औराई मार्ग पर पुरजागिर गांव के पास पहुंचे थे कि औराई की तरफ से मिर्जापुर की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. इससे ताऊ भतीजा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई. घटना को देख मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों घायलो को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चील्ह पहुंचाया जहां हालत गंभीर देख डॉक्टर ने मंडलीय अस्पताल मिर्जापुर के लिए रेफर कर दिया.यह पहुंचने पर देखते ही डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस कार को बरामद कर थाने ले गई. बड़े पिता भतीजा के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी भरत उपाध्याय ने बताया कि कार की टक्कर से बाइक सवार ताऊ और भतीजा घायल हो गए थे. दोनों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई है. आरोपी चालक की तलाश की जा रही है.
दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत
एटा में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में डीएन कॉलेज के समीप मंगलवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल 18 वर्षीय विपिन की उपचार के दौरान मौत हो गई. उसकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मंडी चौकी इंचार्ज मोहित शर्मा ने बताया कि युवक बाइक से अपने खेतों की ओर जा रहा था, तभी दूसरी बाइक ने उसे टक्कर मार दी. गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए आगरा ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
ये भी पढ़ेंः यूपी चुनाव से पहले BJP की तैयारियां तेज, पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्षों का ऐलान, देखें पूरी लिस्ट