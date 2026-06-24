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कौशांबी में रफ्तार का कहर: अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, 2 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर

घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के सेलरहा पश्चिम गांव के पास की है, जहां सवारी से भरा ऑटो सिराथू की तरफ जा रहा था.

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कौशांबी में भीषण सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 8:37 PM IST

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कौशांबी: मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो और बालू लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली में आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, घटना मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के सेलरहा पश्चिम गांव के पास की है, जहां सवारी से भरा ऑटो सिराथू की तरफ जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दिया. इस हादसे में ऑटो सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान 24 वर्षीय सूयांश शुक्ला पुत्र महेश चंद्र और आशीष मिश्रा (35) पुत्र किशोर मिश्रा के रूप में हुई है, जो कानपुर के निवासी बताए जा रहे हैं.

वहीं, इस हादसे में घायल पांच लोगों को आनन-फानन में पुलिस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों में एकाग्र (8), निर्मला देवी (65), मोहसिन (35), राम सुमेर (35) और रेखा देवी शामिल हैं. क्षेत्राधिकारी मंझनपुर शिवांक सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार शाम को एक ट्रैक्टर और ऑटो के बीच टक्कर होने की सूचना प्राप्त हुई थी. ऑटो में कुल 7 लोग सवार थे, जो सिराथू की ओर जा रहे थे. इस हादसे में दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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