नहीं मिल रही थी नौकरी, तीन दोस्तों ने बना डालीं फर्जी कंपनियां, ट्रेडिंग के नाम पर ठगे 4.63 करोड़

बागपत: पुलिस ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने साइबर ठगी की कहानी जब पुलिस को बताई, तो पुलिस भी हैरान रह गई.

पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि नौकरी न मिलने के बाद बेरोजगारी से त्रस्त तीनों ने आधुनिक तकनीक को अवैध कमाई का हथियार बनाया. व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जिनमें लोगों को जोड़कर शेयर मार्किट से रुपये कमाने का लालच देकर 4.63 करोड़ से अधिक की ठगी की.

इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ, जब बागपत निवासी मुकुल ने बीते रोज 16.19 लाख की ठगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर तीन साइबर ठगों को गिफ्सतार कर लिया. पकड़े गए अभियुक्तों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होने बताया कि उनके द्वारा ईशा इंटरप्राइजेज, वॉकवेव, फुटबाजार, कॉम्फीवॉक्स नाम की फर्जी कंपनियां चलाई जाती हैं, जिससे तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिसा, पंजाब, उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में ठगी के वारदात को अंजाम दिया जाता है.

व्हाट्सएप ग्रुप के जरिय ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर जल्द पैसा कमाने का लालच देकर लड़कों से बात की जाती है. जैसे ही कोई कस्टमर ट्रेडिंग सीखने के लिए आरोपियों के द्वारा बनाई गई फेक कंपनी या फेक अकाउंट में पैसा डालता है, आरोपी फोरन URL को ब्लॉक कर देते हैं. इस तरह से आरोपियों ने अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी की है.