ड्रग माफिया के घर से 2 करोड़ कैश बरामद; नोटों को गिनने के लिये मंगानी पड़ी मशीन, पुलिसकर्मियों ने 22 घंटे की काउंटिंग
प्रतापगढ़ एसपी दीपक भूकर ने बताया कि ड्रग माफिया की पत्नी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 7:02 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 8:33 PM IST
प्रतापगढ़ : मानिकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. नशा तस्कर के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की है. 10 की नोट से लेकर 500 रुपये तक की नोटों का जखीरा देखकर सब हैरान रह गये. नोट गिनने के लिये पुलिस को मशीन मंगानी पड़ गई, जिसके बाद काउंटिंग पूरी की जा सकी.
प्रतापगढ़ एसपी दीपक भूकर ने बताया कि सीओ कुंडा पुलिस टीम को लीड कर रहे थे. ड्रग माफिया राजेश मिश्रा के घर पर दबिश दी गई थी. छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश और ड्रग मिली हैं. उन्होंने बताया कि जो कैश बरामद हुआ है उसमें दो करोड़, एक लाख, 55 हजार रुपये कैश मिला है. इसमें 500, 100, 200, 50, 20, 10 के नोट बरामद हुए हैं. इसके साथ ही मौके से नशीला पदार्थ बरामद किया गया है.
उन्होंने बताया कि मौके से बरामद ड्रग की कीमत करीब एक करोड़ रुपये के आस-पास है. कुल मिलाकर नकद और नशीले पदार्थ की कीमत करीब तीन करोड़ के आस-पास है. इसमें पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि जेल में बंद ड्रग माफिया राजेश मिश्रा की पत्नी रीना, बेटी कोमल, बेटा विनायक के साथ-साथ रिश्तेदार यश और अजीत मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम भी दिया गया है.
उन्होंने बताया कि एक इनपुट मिला था कि राजेश मिश्रा की जमानत के लिये फर्जी प्रपत्र लगाये हैं. जिसके प्रपत्र लगे थे उसको वेरीफिकेशन के लिये जब बुलाया गया तो मामला फर्जी पाया गया. इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुये सीओ कुंडा और थाना मानिकपुर ने दबिश दी थी. जिसके बाद कैश और ड्रग की बरामदगी हुई है. भारी मात्रा में कैश होने की वजह से काउंटिंग में करीब 22 घंटे लगे हैं.
