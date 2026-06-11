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आगरा में 15 महीने में रकम दोगुना करने का लालच; 7 लोगों से 2.26 करोड़ रुपए की ठगी

आगरा: कंपनी में निवेश करके 15 महीने में रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ितों ने निवेश की अवधि पूरी होने पर जब पैसे मांगे को मृत अधिवक्ता के नाम से नोटरी अनुबंध कराकर बरगलाया गया. पीड़ितों का दबाव बढ़ने पर एक करोड़ रुपए का चेक देकर फिर से ब्याज समेत रकम लौटाने का अनुबंध किया. धोखाधड़ी की जानकारी होने पर पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है.

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत और साक्ष्य के आधार पर कमलानगर थाना पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले में अन्य पीड़ित सामने आएंगे तो उनकी शिकायतें भी इसी में समाहित की जाएंगी.

पीड़ित मनीष शर्मा ने बताया कि कमला नगर एफ-ब्लॉक निवासी सत्यप्रकाश तित्तल, उनकी पत्नी वर्षा तित्तल, विक्रांत तित्तल, विशाल तित्तल, चमरौली शमशाबाद सड़क निवासी युवराज सिंह, उनकी पत्नी सपना सिंह, इंदिरापुरम, राजपुर चुंगी निवासी राहुल सोनी और उसकी पत्नी से उनका पुराना परिचय था.

15 महीने में रकम दोगुना: आरोपियों ने कमलानगर स्थित निवास पर बुलाकर निवेश कंपनी एसबीएनएल वर्ल्ड संचालित करने की जानकारी दी. कहा कि कंपनी पूरे देश में विभिन्न चल और अचल संपत्ति में निवेश करती है. कंपनी लंबे समय से निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिला रही है. इसके बाद आरोपियों ने स्कीम बताई. इसमें कहा कि 15 महीने में रकम दोगुनी हो जाएगी.

शुरुआत में छोटे निवेश पर मोटे लाभ का लालच देकर जाल में फंसाया. जनवरी 2023 से नवंबर 2025 के बीच मैंने अपने कई परिचित से अलग-अलग रकम निवेश कराई. मनीष शर्मा ने DCP सिटी सैयद अली अब्बास को बताया कि मैंने और मेरी पत्नी ने 43.45 लाख रुपए निवेश किए.

इसके साथ ही विभव नगर निवासी मनीष देवनानी ने 22.40 लाख रुपए, राहुल विहार निवासी दीपक गुप्ता 15.10 लाख रुपए, शहीद नगर के अभिषेक शर्मा ने 25.80 लाख रुपए, फिरोजाबाद के चौबेजी का बाग निवासी विभव वर्मा ने 85 लाख रुपए, फिरोजाबाद के गोकुल धाम निवासी अनिल मिश्रा ने 27 लाख रुपए और फिरोजाबाद के मोहल्ला चौबान निवासी रंजन चतुर्वेदी ने 8 लाख रुपए निवेश किए. इस तरह 2 करोड़ 26 लाख 75 हजार रुपए आरोपियों को दिए गए.