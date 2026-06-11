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आगरा में 15 महीने में रकम दोगुना करने का लालच; 7 लोगों से 2.26 करोड़ रुपए की ठगी

पैसा मांगने पर एग्रीमेंट और हस्ताक्षरित चेक देकर भरोसा दिलाया कि पूरी रकम समय पर लौटा दी जाएगी.

आगरा में 15 महीने में रकम दोगुना करने का लालच.
आगरा में 15 महीने में रकम दोगुना करने का लालच. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 9:41 AM IST

4 Min Read
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आगरा: कंपनी में निवेश करके 15 महीने में रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ितों ने निवेश की अवधि पूरी होने पर जब पैसे मांगे को मृत अधिवक्ता के नाम से नोटरी अनुबंध कराकर बरगलाया गया. पीड़ितों का दबाव बढ़ने पर एक करोड़ रुपए का चेक देकर फिर से ब्याज समेत रकम लौटाने का अनुबंध किया. धोखाधड़ी की जानकारी होने पर पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की है.

DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत और साक्ष्य के आधार पर कमलानगर थाना पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले की जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले में अन्य पीड़ित सामने आएंगे तो उनकी शिकायतें भी इसी में समाहित की जाएंगी.

पीड़ित मनीष शर्मा ने बताया कि कमला नगर एफ-ब्लॉक निवासी सत्यप्रकाश तित्तल, उनकी पत्नी वर्षा तित्तल, विक्रांत तित्तल, विशाल तित्तल, चमरौली शमशाबाद सड़क निवासी युवराज सिंह, उनकी पत्नी सपना सिंह, इंदिरापुरम, राजपुर चुंगी निवासी राहुल सोनी और उसकी पत्नी से उनका पुराना परिचय था.

15 महीने में रकम दोगुना: आरोपियों ने कमलानगर स्थित निवास पर बुलाकर निवेश कंपनी एसबीएनएल वर्ल्ड संचालित करने की जानकारी दी. कहा कि कंपनी पूरे देश में विभिन्न चल और अचल संपत्ति में निवेश करती है. कंपनी लंबे समय से निवेशकों को अच्छा मुनाफा दिला रही है. इसके बाद आरोपियों ने स्कीम बताई. इसमें कहा कि 15 महीने में रकम दोगुनी हो जाएगी.

शुरुआत में छोटे निवेश पर मोटे लाभ का लालच देकर जाल में फंसाया. जनवरी 2023 से नवंबर 2025 के बीच मैंने अपने कई परिचित से अलग-अलग रकम निवेश कराई. मनीष शर्मा ने DCP सिटी सैयद अली अब्बास को बताया कि मैंने और मेरी पत्नी ने 43.45 लाख रुपए निवेश किए.

इसके साथ ही विभव नगर निवासी मनीष देवनानी ने 22.40 लाख रुपए, राहुल विहार निवासी दीपक गुप्ता 15.10 लाख रुपए, शहीद नगर के अभिषेक शर्मा ने 25.80 लाख रुपए, फिरोजाबाद के चौबेजी का बाग निवासी विभव वर्मा ने 85 लाख रुपए, फिरोजाबाद के गोकुल धाम निवासी अनिल मिश्रा ने 27 लाख रुपए और फिरोजाबाद के मोहल्ला चौबान निवासी रंजन चतुर्वेदी ने 8 लाख रुपए निवेश किए. इस तरह 2 करोड़ 26 लाख 75 हजार रुपए आरोपियों को दिए गए.

एग्रीमेंट करके चेक दिया भुगतान नहीं किया: पीड़ित मनीष शर्मा ने डीसीपी सैयद अली अब्बास को बताया कि शुरुआत में विश्वास कायम करने के लिए आरोपियों ने कुछ भुगतान किया. इसके बाद में भुगतान नहीं किया.

पैसा मांगने पर एग्रीमेंट और हस्ताक्षरित चेक देकर भरोसा दिलाया कि पूरी रकम समय पर लौटा दी जाएगी. 5 जनवरी 2026 को आरोपियों से संपर्क किया. इस पर मार्च 2026 तक भुगतान का शपथपत्र दिया. 16 मार्च को नया एग्रीमेंट कर अप्रैल 2026 तक पैसा लौटाने का वादा किया गया.

10 अप्रैल, 2026 को विक्रांत तित्तल के निवास सेक्टर-4 पर बुलाकर 11 अप्रैल को राहुल और युवराज ने नया अनुबंध करके 1 करोड़ रुपए का चेक दिया. मगर, तय तिथि गुजरने के बाद भी चेक से भुगतान नहीं हुआ.

शिकायत पर की गई कार्रवाई: पीड़ित मनीष शर्मा ने बताया कि 4 मई 2026 को पिता ने अनुबंधों के दस्तावेज सत्यापन के प्रयास किए तो पता चला कि जिस नोटरी अधिवक्ता के नाम पर कागजात तैयार किए गए हैं, उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी.

इसके बाद पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ. आरोपियों ने आगरा समेत कई जिलों में लोगों को इसी तरह लालच देकर ठगी का शिकार बनाया है. कमलानगर थाना पुलिस बताया कि 7 पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया है.

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