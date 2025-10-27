ETV Bharat / state

इस जिले में बनाए जा रहे 2 क्रिटिकल केयर अस्पताल, एक ही छत के नीचे मिलेंगी ये स्वास्थ्य सुविधाएं

कुल्लू मनाली में बनेंगे दो क्रिटिकल केयर अस्पताल ( ETV Bharat )

सीएमओ कुल्लू डॉ. नागराज पवार ने बताया कि ये दो क्रिटिकल केयर अस्पताल 16 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तैयार होंगे. इनमें आईसीयू की सुविधा भी होगी, जो अभी तक जिले में नहीं है. क्रिटिकल केयर अस्पताल में रनिंग में आने से ट्रामा सेंटर का अभाव नहीं रहेगा, इससे रेफरल केसों में कमी आएगी.

"जिला कुल्लू में दो क्रिटिकल केयर अस्पताल बनने से स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होगा. इससे कुल्लू में भी मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर मरीजों का इलाज होगा. इससे तीन जिलों के लाखों लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी." - डॉ. नागराज पावर, सीएमओ, कुल्लू

ये दो अस्पताल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल्लू जिले के साथ-साथ लाहौल-स्पीति, पांगी और मंडी जिले के कुछ इलाकों के लिए वरदान साबित होंगे. इसमें क्रिटिकल केयर अस्पताल कुल्लू में 50 बेड की सुविधा होगी. इसमें गंभीर बीमारी वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा. लोक निर्माण विभाग की ओर से भूमि की पैमाइश कर दी गई है. इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है. बहुत जल्द इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे.

कुल्लू: जिला कुल्लू में अब मरीजों को गंभीर बीमारी और सर्जरी के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा. गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए अब कुल्लू मनाली में एक नहीं, बल्कि दो क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाए जा रहे हैं. इन अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जो कि मेडिकल कॉलेज में मिलती है.

इन मरीजों का होगा इलाज

सीएमओ कुल्लू ने बताया कि इसमें डायलिसिस यूनिट, आर्थो, गायनी, हार्ट-ब्रेन अटैक, फेफड़ों संबंधी रोगी, आग व करंट से झुलसे व हादसे में घायल लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा. अभी इन मरीजों को इलाज के लिए बाहरी जिलों या बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता है, लेकिन दो क्रिटिकल केयर अस्पताल बन जाने से ये सारी स्वास्थ्य सुविधा जिले में ही मिल जाएंगी.

एक ही छत के नीचे होंगे सारे टेस्ट

इसी के साथ ही लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी तैयार होगी. लेबोरेटरी में 50 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे. ये लैब, मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर बनेगी. इसके बन जाने के बाद एक छत के नीचे सभी टेस्ट होंगे. इससे मरीज व मरीजों के साथ आए तीमारदारों को बाहर टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे.

थाटीवीड में ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

सीएमओ कुल्लू डॉ. नागराज पवार ने बताया कि जिला कुल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाटीबीड में अपना भवन बनकर तैयार हो गया है. 2 करोड़ 53 लाख 40 हजार रुपए की लागत से बने इस भवन से ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिलेगी. इसके उद्घाटन का इंतजार है. जैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कुल्लू का दौरा होता है, इसका उद्घाटन करवाया जाएगा.

सिविल अस्पताल बंजार में बनाए जा रहे 2 ब्लॉक

सीएम कुल्लू ने बताया कि जिले के बंजार में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से सिविल अस्पताल बंजार के दो ब्लॉक साल 2025 में ही तैयार हो जाएंगे. बंजार के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए कुल्लू आना पड़ता है. इन अस्पतालों के तैयार हो जाने के बाद बंजार में ही लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी.