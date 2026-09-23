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बाइक से भाग रहे थे दो बदमाश, पुलिस ने पीछा किया, तो बढ़ाई रफ्तार, सीधे पहुंचे अस्पताल

घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है.

Police personnel deployed to guard miscreants
अस्पताल में भर्ती बदमाशों की निगरानी में पुलिसकर्मी (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2026 at 4:31 PM IST

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धौलपुर: दिहौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार रुपए के इनामी दो बदमाशों को पीछा कर पकड़ लिया. पुलिस से बचकर बिना नंबर की बुलेट बाइक से भाग रहे दोनों बदमाश बसई कारे और जैतपुर के बीच तेज रफ्तार में बाइक अनियंत्रित होने से गिरकर गंभीर घायल हो गए. पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस की मौजूदगी में उनका उपचार चल रहा है.

थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि घायल बदमाशों की पहचान हिस्ट्रीशीटर अवनेश उर्फ अभिलेश उर्फ अभी (28) पुत्र सुरेश और उसके भाई सिवनेश उर्फ शिव नरेश (25) निवासी दिहौली के रूप में हुई है. दोनों पर धौलपुर जिले में लूट के 6 और चोरी का 1 मामला दर्ज बताया गया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी दोनों के खिलाफ लूट के कई मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस को मिली है. पुलिस दोनों को अंतरराज्यीय गैंग से जुड़ा सदस्य बता रही है.

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परचून व्यापारी से 60 हजार की लूट में थे वांछित: गत 25 अगस्त को दिहौली थाना क्षेत्र में परचून व्यापारी बनवारी की आंखों में मिर्ची डालकर कट्टे की नोक पर 60 हजार रुपए लूटने की वारदात हुई थी. इस मामले में पुलिस एक आरोपी सागर पुत्र बनवारी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. इसी मामले में फरार चल रहे दोनों भाइयों की पुलिस तलाश कर रही थी.

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पुलिस ने पीछा कर पकड़ा: पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश बुलेट बाइक से जैतपुर की ओर आ रहे हैं. कांस्टेबल मनोज कुमार मीणा की सूचना पर थाना प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में एएसआई विजय कुंतल, कांस्टेबल भरत, प्रदीप और मानवेंद्र ने बिना नंबर की बुलेट बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया. पुलिस से बचने के प्रयास में दोनों ने बाइक तेज गति से दौड़ाई, लेकिन बसई कारे और जैतपुर के बीच बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. हादसे में दोनों घायल हो गए. इन्हें जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया. पुलिस अब दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड और अंतरराज्यीय वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है.

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INJURED HISTORY SHEETERS
POLICE GAVE CHASE TO MISCREANTS
पीछा कर पकड़ा बदमाशों को
MISCREANTS INJURED WHILE ESCAPING

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