ETV Bharat / state

कन्नौज की जेल से भागे दो इनामी बदमाश, एक को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा

कन्नौज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दूसरे फरार साथी की तलाश की जा रही.

2 criminals escaped kannauj jail one was caught by police encounter
कन्नौज की जेल से भागे दो बदमाश. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कन्नौज: जिला कारागार से फरार दो इनामिया अपराधियों के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. फरार दूसरे की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही दूसरे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

कब फरार हुए थे अपराधी: 5 जनवरी को जिला कारागार कन्नौज से डंपी उर्फ शिवा साथी के साथ फरार हो गया था. पुलिस ने शनिवार को हुई मुठभेड़ में आरोपी डंपी उर्फ शिवा को गिरफ्तार कर लिया. बाएं पैर में गोली लगने से डंपी घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार नें बताया कि यह मुठभेड़ गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मुरादगंज क्रॉसिंग से तिर्वा रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर हुई. पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी.

कितना इनाम घोषित किया गया था: घायल अवस्था में आरोपी डंपी उर्फ शिवा को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उसका इलाज चल रहा है. बता दें कि जेल से फरार दोनों आरोपियों पर पुलिस द्वारा 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. इस हाई-प्रोफाइल जेल फरारी कांड के बाद जेल प्रशासन पर भी बड़ी कार्रवाई की गई थी. मामले में छह अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, जबकि जेल अधीक्षक को लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया था. पुलिस अब फरार दूसरे अपराधी की तलाश कर रही है.

TAGGED:

कन्नौज न्यूज
KANNAUJ JAIL
KANNAUJ POLICE
KANNAUJ LATEST NEWS
KANNAUJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.