पार्वती पुल पर हादसा: कार, ट्रक और बाइक की भिड़ंत में दो चचेरे भाइयों की मौत, नाबालिग गंभीर घायल
हादसे के समय बाइक, कार और ट्रक के बीच में आ गई. जिससे मौके पर ही बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई.
Published : July 25, 2026 at 1:51 PM IST
धौलपुर: सैपऊ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-123 स्थित पार्वती पुल पर शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ बैठा नाबालिग बालक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक परौआ गांव निवासी 24 वर्षीय सोनू पुत्र रामसेवक और उसका चचेरा भाई 23 वर्षीय रवि पुत्र कालीचरन अपने 17 वर्षीय साले सत्यभान पुत्र गिर्राज निवासी मसूदपुर को धौलपुर छोड़ने जा रहे थे. सत्यभान शुक्रवार को अपनी बहन की ससुराल परौआ गांव आया था और शनिवार को दोनों जीजा उसे बाइक से वापस छोड़ने के लिए निकले थे. इसी दौरान तसीमो कस्बे से आगे एनएच-123 पर स्थित पार्वती पुल के ऊपर उनकी बाइक कार और केन्ट्रा वाहन के बीच आ गई. सामने से आ रही ट्रक से बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि सोनू और रवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सत्यभान गंभीर रूप से घायल हो गया.
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घटना की सूचना मिलते ही सैपऊ थाना प्रभारी प्रवेन्द्र रावत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा घायल सत्यभान को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कराया. थाना प्रभारी रावत ने बताया दुर्घटनाग्रस्त बाइक, कार और ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में कराया जाएगा.
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लापरवाही बनी हादसे की वजह: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे की मुख्य वजह पुल पर खड़ी एक कार बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार चालक अपनी कार पार्वती पुल पर खड़ी कर हवन सामग्री अथवा पूजा से संबंधित सामग्री पार्वती नदी में प्रवाहित कर रहा था. पुल संकरा होने के कारण यातायात प्रभावित हो गया. बताया जा रहा है कि तसीमो की ओर से आ रही एक स्विफ्ट कार ने पुल पर खड़ी कार को देखकर अपनी गति धीमी कर ली. स्विफ्ट के पीछे चल रहे बाइक सवार ने दोनों कारों को ओवरटेक करने का प्रयास किया. उसी समय धौलपुर की ओर से आ रही ट्रक से बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया.