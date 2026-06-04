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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दो आरोपी दोषी, दोनों को 20–20 साल का कठोर कारावास

चित्तौड़गढ़: विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो)-2 की न्यायाधीश शहनाज परवीन ने करीब दो वर्ष पुराने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. प्रत्येक को 20 साल का कठोर कारावास और 3 लाख 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

विशेष लोक अभियोजक शिवराज सिंह और पीड़िता के वकील गुलशेर अली सैय्यद ने बताया कि 8 मई, 2024 को भदेसर थाने में एक व्यक्ति ने कक्षा 8 में पढ़ने वाली अपनी नाबालिग पुत्री का स्कूल जाते समय अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई. इस पर भदेसर थानाधिकारी रविंद्र सेन ने अनुसंधान करते हुए अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त शुभम माली पुत्र भारमल माली को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया. आरोप पत्र पर उपलब्ध विभिन्न साक्ष्य और दस्तावेज के आधार पर न्यायाधीश ने प्रकरण में एक और अभियुक्त कन्नौज निवसी मुकेश पुत्र जगदीश आचार्य के विरुद्ध भी प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाते हुए प्रसंज्ञान लिया. इसके विरुद्ध भी आरोप वर्चित किए गए.