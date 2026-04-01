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हिमाचल पुलिस के 2 कांस्टेबल निलंबित, चिट्टा तस्करों से सांठगांठ के आरोप

हमीरपुर: जिला हमीरपुर के भोरंज थाने में तैनात दो कांस्टेबल को निलंबित किया गया है. दरअसल दोनों कांस्टेबल पर चिट्टा तस्करों से कथित सांठगाठ के आरोप लगे हैं. जिसके बाद दोनों पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. दोनों पुलिस कर्मियों को लाइनहाजिर करते हुए पुलिस लाइन दोसड़का में अटैच किया गया है. वहीं, आरोपी पुलिस कर्मियों पर हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.

एएसपी हमीरपुर को सौंपा जांच का जिम्मा

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं. वहीं, मामले की जांच का जिम्मा एएसपी हमीरपुर राजेश कुमार को सौंपा गया है. बीते शनिवार को एएसपी हमीरपुर खुद भोरंज थाना पहुंचे और आरोपित पुलिस कर्मियों से पूछताछ की. इस दौरान कई अहम साक्ष्य भी जुटाए गए, जिनके आधार पर प्राथमिक जांच में तस्करों से संपर्क के संकेत मिले हैं. इन्हीं पुख्ता संकेतों के आधार पर दोनों कांस्टेबलों को निलंबित किया गया है.