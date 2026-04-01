हिमाचल पुलिस के 2 कांस्टेबल निलंबित, चिट्टा तस्करों से सांठगांठ के आरोप
हिमाचल में पुलिस ने चिट्टा तस्करों के साथ कथित सांठगांठ के आरोप में दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 1:02 PM IST
हमीरपुर: जिला हमीरपुर के भोरंज थाने में तैनात दो कांस्टेबल को निलंबित किया गया है. दरअसल दोनों कांस्टेबल पर चिट्टा तस्करों से कथित सांठगाठ के आरोप लगे हैं. जिसके बाद दोनों पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. दोनों पुलिस कर्मियों को लाइनहाजिर करते हुए पुलिस लाइन दोसड़का में अटैच किया गया है. वहीं, आरोपी पुलिस कर्मियों पर हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.
एएसपी हमीरपुर को सौंपा जांच का जिम्मा
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं. वहीं, मामले की जांच का जिम्मा एएसपी हमीरपुर राजेश कुमार को सौंपा गया है. बीते शनिवार को एएसपी हमीरपुर खुद भोरंज थाना पहुंचे और आरोपित पुलिस कर्मियों से पूछताछ की. इस दौरान कई अहम साक्ष्य भी जुटाए गए, जिनके आधार पर प्राथमिक जांच में तस्करों से संपर्क के संकेत मिले हैं. इन्हीं पुख्ता संकेतों के आधार पर दोनों कांस्टेबलों को निलंबित किया गया है.
"दोनों कांस्टेबलों को संदिग्ध गतिविधियों और तस्करों से लिंक के चलते निलंबित किया गया है. मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई है और जांच के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. अनुशासनहीनता और किसी भी प्रकार की आपराधिक संलिप्तता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." - बलबीर सिंह ठाकुर, एसपी हमीरपुर
तस्करों के साथ आर्थिक लेन-देन की आशंका
एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि अब मामले में जांच का दायरा और बढ़ाते हुए वित्तीय लेनदेन को भी शामिल किया गया है. पुलिस द्वारा आरोपितों के बैंक खातों की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने आशंका जताई है कि तस्करों के साथ सिर्फ संपर्क ही नहीं बल्कि आर्थिक लेनदेन भी हुआ हो सकता है. पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है. जांच आगे बढ़ने पर अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, जिससे कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है.
पहले भी बर्खास्त हो चुके हैं पुलिसकर्मी
हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार और पुलिस विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. इससे पहले एलएसडी तस्करी के एक मामले में एसटीएफ के 4 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है. ऐसे में सरकार और पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा रहा है.