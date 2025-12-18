ETV Bharat / state

मरीज के गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में बनाई दो कमेटी, दो दिन में देनी होगी रिपोर्ट

बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में बनाई कमेटी की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Published : December 18, 2025 at 5:27 PM IST

बीकानेर: पीबीएम अस्पताल में भर्ती मरीज के गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने विभाग और कॉलेज प्रशासन के स्तर पर दो अलग-अलग कमेटी का गठन किया है. गुरुवार सुबह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने प्राचार्य से मुलाकात की और इस दौरान घटना को लेकर आक्रो​श जताया. इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने पीबीएम अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए. कॉलेज प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक ने प्रतिनिधि मंडल के साथ अस्पताल परिसर का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया. साथ ही गलत ब्लड चढ़ने के मामले में दो कमेटी बनाने की बात कही.

2 दिन में आएगी रिपोर्ट: कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि इस मामले में दो कमेटी बनाई गई है. दोनों की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने जो बातें बताई हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं. साथ ही आने वाले दिनों में अस्पताल में नर्सिंगकर्मी, रेजिडेंट, स्वीपर और डॉक्टर की अलग-अलग ड्रेस कोड के नियम को सख्ती से लागू करेंगे ताकि मरीजों और परिजनों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो.

पढ़ें: PBM अस्पताल में मरीज को चढ़ा दिया गलत खून, बिना रिपोर्ट कैंसर पेशेंट मानकर किया था भर्ती

रस्सियों को हटाया: इस दौरान पीबीएम अस्पताल परिसर में मर्दाना अस्पताल के गेट के बाहर अतिक्रमण के रूप में लगाई गई रस्सियों को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर काट कर हटाया और अस्पताल का गेट खुलवाने के लिए अधीक्षक और प्राचार्य से बात की. साथ उन्होंने कहा कि गेट बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी होती है. गेट बंद होने से असामाजिक तत्व का जमावड़ा मुख्य द्वार पर होने लगा है. इससे मरीज और उनके परिजनों को परेशानी हो रही है.

पढ़ें: जेके लोन अस्पताल में 10 साल के बच्चे को चढ़ाया गलत खून, किडनी की बीमारी से पीड़ित था, जांच कमेटी गठित

चिकित्सा मंत्री तक पहुंचाई जानकारी: बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान सिंह मेड़तिया ने कहा कि रात को जो घटना हुई वह अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोलती है. इस बारे में हमने चिकित्सा मंत्री तक भी अपनी बात रखी है. अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की चलते सरकार की बदनामी हो रही है, जो हम नहीं होने देंगे. इस दौरान युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष वेदव्यास ने कहा कि अस्पताल में इलाज के लिए किसी भी तरह की दवाइयां और दूसरी चीजों की कमी नहीं है. लेकिन जिस तरह से बार-बार मरीजों के परिजनों को बाहर से दवाइयां और अन्य सामान लाने के लिए दबाव डाला जाता है, उसको लेकर भी हमने अपनी बात कही है. आने वाले दिनों में यदि सुधार नहीं हुआ, तो हम फिर अपने स्तर पर आंदोलन करेंगे.

