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जैसलमेर में सीएमएचओ की कुर्सी के दो दावेदार, एक पहले से, दूसरे ने जॉइन करने का किया दावा

वर्तमान सीएमएचओ का कहना है कि उन्हें नए सीएमएचओ के जॉइन करने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है.

Two contenders for the CMHO post
सीएमएचओ की कुर्सी के दो दावेदार (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 9:58 PM IST

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जैसलमेर: जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमएचओ की कुर्सी को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गरमा गया है. राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व सीएमएचओ डॉ राजेंद्र कुमार पालीवाल की ओर से दोबारा जॉइनिंग किए जाने के दावे के बाद अब मौजूदा सीएमएचओ डॉ मुरलीधर सोनी ने पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है. ऐसे में जैसलमेर में एक ही पद को लेकर दो अलग-अलग दावे सामने आने से प्रशासनिक स्थिति एक बार फिर पेचीदा हो गई है.

दरअसल, डॉ राजेंद्र कुमार पालीवाल का तबादला होने के बाद उन्होंने तबादला आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था. मामले में हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम राहत दी गई. इसके बाद डॉ पालीवाल की ओर से सीएमएचओ पद पर दोबारा जॉइनिंग किए जाने की बात सामने आई. डॉ पालीवाल का कहना है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद जॉइन किया है. यदि जॉइनिंग उच्च स्तर पर होनी है, तो वे अपने उच्चाधिकारियों एवं संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के समक्ष जॉइन करेंगे.

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वहीं, दूसरी तरफ वर्तमान सीएमएचओ डॉ मुरलीधर सोनी का कहना है कि उनके कार्यालय में डॉ पालीवाल ने कोई जॉइनिंग नहीं की. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी उनके कार्यालय में जॉइन करता है, तो उसकी जॉइनिंग उनके हस्ताक्षर से होगी, लेकिन अब तक उनके कार्यालय को डॉ पालीवाल की जॉइनिंग से संबंधित कोई ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है.

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कोर्ट के आदेश को लेकर अलग-अलग दावे: डॉ मुरलीधर सोनी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि डॉ पालीवाल को सीधे सीएमएचओ कार्यालय में जॉइन करवाया जाए. उनका कहना है कि कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को उन सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जो पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं. उनके मुताबिक, संबंधित अधिकारी अपना पक्ष उच्चाधिकारियों के सामने रख सकते हैं. उस पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है. यदि कलेक्टर या स्वास्थ्य विभाग के किसी उच्च अधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा गया है, तो संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन अंतिम प्रशासनिक निर्णय सक्षम उच्चाधिकारी के स्तर से ही होगा.

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पालीवाल की जॉइनिंग पर क्या है पेंच?: डॉ सोनी ने यह भी कहा कि पूर्व सीएमएचओ डॉ पालीवाल को पहले ही यहां से कार्यमुक्त किया जा चुका था. ऐसे में उनकी दोबारा जॉइनिंग उच्चाधिकारियों के आदेश के बिना नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की ओर से उन्हें सीएमएचओ की जिम्मेदारी दी गई है और वे अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं. सरकार या सक्षम अधिकारी की ओर से आगे जो आदेश प्राप्त होगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं डॉ पालीवाल का पक्ष इससे अलग है. उनका कहना है कि हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद उन्होंने जॉइनिंग की है. उनका कहना है कि यदि जॉइनिंग का विषय उच्चाधिकारियों के स्तर से तय होना है, तो वे संबंधित उच्चाधिकारियों के समक्ष जॉइन करेंगे.

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