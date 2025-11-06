बैखौफ चैन स्नेचर्स: बाइक पर बदमाश आए, मौका देखा और छपट्टा मार लूटी 2 महिलाओं की चैन
सिरोही में महज 2 घंटे के अंतराल में बाइक सवार बदमाशों ने दो घटनाओं को अंजाम दे दिया.
Published : November 6, 2025 at 5:36 PM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड और माउंट आबू में एक ही दिन में दो जगह चैन स्नेचिंग की घटना से लोगों में डर व्याप्त हो गया है. घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की हैं. सीसीटीवी खंगाले गए हैं.
चेन स्नेचिंग 1: पहली घटना हिल स्टेशन माउंट आबू की है, जहां एक महिला तिब्बती मार्केट में सामान खरीदने के लिए आई थी. इस दौरान घात लगाकर बैठे बाइक सवार दो युवकों में से एक युवक महिला के पास खड़ा रहा. जबकि दूसरा बाइक चालू कर खड़ा रहा. मौका पाते ही बदमाश ने महिला के गले में पहनी चैन खींच ली और तेजी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया. महिला जोर से चिल्लाई और मदद की गुहार की, तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना के बाद माउंट आबू पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवारों की तलाश शुरू की. बदमाशों की बाइक माउंट आबू कर नाके के पास पड़ी मिली और बदमाश जंगल के रास्ते फरार हो गए.
पढ़ें: कैमरे में कैद हुई महिला से दिनदहाड़े चेन स्नेचिंग की घटना, देखिए कैसे पलक झपकते ही बदमाश चेन लूटकर हुआ फरार - Chain snatching
चेन स्नेचिंग 2: दूसरी घटना आबूरोड के रीको में हुई जहां स्थानीय महिला दुकान पर सामान लेने गई थी. तभी दुकान के बाहर दो बदमाश बाइक पर आए और महिला के गले से चैन खींच कर फरार हो गए. घटना के बाद आबूरोड रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली. रीको कॉलोनी वासियों का कहना है कि अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. लगातार बदमाश ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है.
पढ़ें: 15 चैन स्नेचिंग करने वाला गिरफ्तार: चैन स्नेचिंग के बाद गर्लफ्रेंड के साथ करता मौज मस्ती, सड़क या पानी की टंकी पर गुजारता रात
पुलिस की 5 टीमें गठित: सीओ माउंट आबू गोमाराम ने बताया की दोनों ही घटनाओं को लेकर पुलिस ने 5 टीमें बनाई हैं. जिसमें आबूरोड रीको, आबूरोड सदर, शहर और माउंट आबू थाने की टीम शामिल है. दोनों घटनाएं 2 घंटे के अंतराल में हुई हैं. जिससे प्रथम दृष्टया दोनों घटनाओं में एक ही बदमाश हो सकते हैं. पुलिस ने 50 अधिक सीसीटीवी फुटेज खांगले हैं. जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा. दिनदहाड़े हुई घटना के बाद लोगो में आक्रोश फैल गया. माउंट आबू कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी ने आरोप लगाया कि भाजपा राज में बदमाश आए दिन ऐसी वारदात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन पर कोई सख्त कर्रवाई नहीं कर रही है.