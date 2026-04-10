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गोरखपुर के 2 सगे भाइयों की नासिक में निर्मम हत्या, हमलावरों के दरवाजा खटखटाने पर दोस्त ने खोला था कमरा, अब फरार

गोरखपुर के दो सगे भाइयों की नाशिक में निर्मम हत्या, गांव में मचा कोहराम ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: महाराष्ट्र के नासिक में गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र के 2 सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मर्डर की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो- रोकर बुरा हाल हो गया. शुक्रवार को दोनों का शव जिले के गीडा थाना क्षेत्र के हरदिया-पिछौरा गांव पहुंचाया गया.

बता दें, रोजगार के सिलसिले में गीडा थाना क्षेत्र निवासी अनीश निषाद और निखिल निषाद दोनों महाराष्ट्र के नासिक में रहते थे. बताया जा रहा है कि वहां उनका कुछ लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों भाइयों की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.

इस संबंध में मृतक के परिजन जितेंद्र का कहना है कि, घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस मामले की जांच कर रही है. शव बिना धड़ के पाया गया. अनीश का घर का नाम गोलू (28) था और निखिल की उम्र 20 साल थी. परिवार में मां ही बची हैं. एक बहन की शादी हो चुकी है, एक बहन की 29 अप्रैल को शादी होनी थी.

अनीस की 2 साल पहले शादी हुई थी. उसका डेढ़ साल का बेटा है. पत्नी इस समय गर्भवती भी है. वहीं इस घटना के संबंध में सीओ गीडा योगेंद्र सिंह नें कहा कि घटनास्थल महाराष्ट्र है, तो स्थानीय स्तर से परिजनों को जहां पुलिस की मदद की आवश्यकता होगी वह की जाएगी.

बताया जा रहा है कि मृतकों के पिता भोला की 2 शादी थी. एक शादी उन्होंने अपने इसी गांव क्षेत्र में की थी, जिससे यह दोनों पुत्र पैदा हुए थे. उन्होंने मुंबई में ठेकेदारी करने के दौरान वहां एक और शादी कर ली थी. दोनों पत्नियों और बच्चों के बीच बातचीत होती थी. दोनों मृतक भी मुंबई वाली मां से मुलाकात करते थे.