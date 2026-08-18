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पुरानी रंजिश के चलते घर में घुस दो भाइयों पर तलवार से हमला, एमपी बॉर्डर से पकड़े गए आरोपी

प्रार्थी ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले भी आरोपियों से झगड़ा हुआ था.

Kotwali Police Station, Chittorgarh
कोतवाली थाना चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat File Phooto)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 3:22 PM IST

3 Min Read
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चित्तौड़गढ़: शहर के गांधीनगर कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 बदमाशों ने घर में घुस कर दो सगे भाइयों पर तलवार और डण्डों से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को राजस्थान-मध्यप्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया. इधर, पीड़ित परिवार ने मंगलवार दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर कार्रवाई की मांग की है. परिवार का आरोप है वारदात में और भी लोग शामिल थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है.

कोतवाली सीआई रजनीश कुमार ने बताया कि पीड़ित चित्रांश (22) पुत्र प्रकाशचन्द्र घारू ने थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि रविवार को वह घर के बाहर हॉल में सो रहा था. बड़ा भाई हिमांशु घारू अंदर कमरे में सो रहा था. माता-पिता घर पर नहीं थे. अचानक भाई के चिल्लाने की आवाज आई. चित्रांश दौड़ कर अंदर पहुंचा, तो देखा कि गांधीनगर निवासी नितिन पुत्र मांगीलाल लोठ और उसका रेलवे लोको कॉलोनी निवासी रिश्तेदार जितेन्द्र छपरीबंद पुत्र अशोक कुमार घर में सो रहे प्रार्थी के भाई हिमांशु के साथ मारपीट कर रहे थे.

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रिपोर्ट के अनुसार नितिन के हाथ में तलवार थी, जिससे उसने हिमांशु के सिर पर वार कर दिया. जितेन्द्र के हाथ में डण्डा था. दोनों जान से मारने की नियत से हमला कर रहे थे. बीच-बचाव करने पर दोनों चित्रांश पर भी टूट पड़े और तलवार से उसके बाएं हाथ और छाती पर वार किया और साथ ही धक्का देकर नीचे गिरा दिया. हिमांशु के शरीर पर कई जगह चोटें आईं हैं. शोर सुन कर आरोपी हथियार लेकर भाग गए. आरोप है कि जाते समय हिमांशु के गले से सोने की चैन भी तोड़ ले गए. पड़ोसियों ने दोनों घायलों को सांवलियाजी अस्पताल में भर्ती कराया. प्रार्थी ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले भी आरोपियों से झगड़ा हुआ था जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है. इसी रंजिश के चलते घर में घुसकर हमला किया गया.

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बॉर्डर से दबोचे गए आरोपी: इधर, कोतवाली सीआई रजनीश कुमार ने बताया कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच की गई. जांच में सामने आया कि आरोपी मध्यप्रदेश भागने की फिराक में थे. पुलिस टीमों ने पीछा कर उन्हें राजस्थान-मध्यप्रदेश बॉर्डर से दबोच लिया. पुलिस ने नितिन पुत्र मांगीलाल लोठ और जितेंद्र छपरीबंद पुत्र अशोक कुमार लोठ को गिरफ्तार कर लिया है. इधर, परिवार ने मंगलवार दोपहर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर ज्ञापन सौंपा है. इसमें बताया है कि वारदात में और भी आरोपित शामिल है लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा.

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ACCUSED ARRESTED NEAR MP BORDER
ACCUSED ENTERED HOME AND ATTACK
2 INJURED ADMITTED IN HOSPITAL
दो भाइयों पर तलवार से हमला
BROTHERS ATTACKED WITH SWORDS

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