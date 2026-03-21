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24 घंटे में रायपुर में मिली 2 डेडबॉडी, गुम इंसान की दर्ज थी शिकायत, उरला और अभनपुर में लाश मिलने से हड़कंप

रायपुर: शहर के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में पुलिस को शनिवार को 2 डेडबॉडी बरामद हुआ. एक शव उरला थाना और दूसरा शव अभनपुर थाना इलाके से मिला है. शवों की बरामदगी के बाद पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. दोनों ही मामलों में गुमशुदगी की रिपोर्ट माना थाना और विधानसभा थाने में दर्ज थी. उरला और अभनपुर पुलिस दर्ज मामलों की जांच में जुट गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

24 घंटे के भीतर 2 शव बरामद

अभनपुर थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह श्याम ने कहा, "अभनपुर थाना अंतर्गत भारेंगा रोड पर एक 29 वर्षीय युवक के हाथ में बने टैटू से पहचान की गई तो उसका नाम नितेश बत्रा था, जो की गोकुल दरबार माना का रहने वाला था. डेडबॉडी जमीन पर धंसी हुई पाई गई. डेडबॉडी के हाथ और पैर जमीन के ऊपर थे. पुलिस की मानें तो युवक 16 मार्च को घर से निकला था और 18 मार्च को माना थाने में गुम इंसान का मामला दर्ज किया गया था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच की जुट गई है. डेडबॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा घटना क्या थी."

