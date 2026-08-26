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फरीदाबाद में बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों की मौत, डंपर ने रौंदा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसा

फरीदाबादः जिले के सोहना रोड पर बुधवार को तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दो पुलिसकर्मियों को कुचल दिया. हादसे में ट्रैफिक पुलिस के जवान नवीन की मौके पर मौत हो गई. वहीं दूसरे कर्मी अभिषेक को घायल अवस्था में निजी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. दोनों बाइक सवार पुलिसकर्मीयों को डंपर काफी दूर तक घसीटते हुए लेकर गया. फरीदाबाद के सोहना रोड पर ड्यूटी के दौरान दो पुलिसकर्मियों की मौत के बाद पुलिस महके में शोक की लहर छा गई है.

हादसे के बाद मौके जमा हो गई भीड़ः बता दें कि नवीन और अभिषेक मोटरसाइकिल पर सवार होकर सोहना रोड से गुजर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर जा गिरे. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जिस हादसे में अभिषेक और नवीन की मौत हो गई.