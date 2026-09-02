दिल्ली: अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी दबोचे गए, बिना वैध वीजा के भारत में हुए थे दाखिल
कार्रवाई के दौरान टीम ने 33 वर्षीय मोनब्बिर अहमद और 35 वर्षीय राजीब बेपारी को पकड़ा.
Published : September 2, 2026 at 8:20 AM IST
नई दिल्ली: नई दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने अवैध रूप से भारत में रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है. दोनों के पास भारत में रहने के लिए वैध वीजा या आवश्यक अनुमति नहीं थी. पुलिस ने पहचान और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद दोनों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के समक्ष पेश किया. इसके बाद दोनों को सराय रोहिल्ला स्थित बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर में जमा कराया गया.
पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में विशेष जानकारी मिली थी. सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने बाराखंभा थाना क्षेत्र में अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान टीम ने 33 वर्षीय मोनब्बिर अहमद और 35 वर्षीय राजीब बेपारी को पकड़ा.
नई दिल्ली जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने दो बांग्लादेशी नागरिकों जिनका नाम मोनाब्बिर अहमद (33 साल) और राजीव बेपारी (35 साल) है; को पकड़ा है जो बिना वैध वीजा के भारत में रह रहे थे। दिल्ली में बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की पक्की जानकारी मिलने पर स्पेशल स्टाफ टीम ने… pic.twitter.com/raJk0zJnOq— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2026
पुलिस ने दोनों की पहचान, राष्ट्रीयता और भारत में प्रवेश से संबंधित जानकारियों का सत्यापन किया. जांच में सामने आया कि मोनब्बिर अहमद ने 26 अगस्त और राजीब बेपारी ने 27 अगस्त को बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश किया था। इसके बाद दोनों दिल्ली में बिना वैध अनुमति के रह रहे थे.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, दोनों से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड का नियमानुसार सत्यापन किया गया. आवश्यक कानूनी और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों को FRRO के समक्ष पेश किया गया. FRRO की प्रक्रिया के बाद दोनों को सराय रोहिल्ला स्थित बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया, जहां से आगे की कार्रवाई निर्धारित नियमों के तहत की जाएगी.
डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने कहा कि,
दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और सत्यापन को लेकर लगातार अभियान चला रही है. उन्होंने बताया कि किसी भी संदिग्ध विदेशी नागरिक की सूचना मिलने पर उसकी पहचान, राष्ट्रीयता और भारत में रहने की वैधता की जांच की जाती है। पुलिस का उद्देश्य कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है.
पुलिस अब दोनों आरोपितों के भारत में आने के कारणों और यहां उनके संपर्कों से जुड़ी अन्य जानकारियों का भी सत्यापन कर रही है.
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