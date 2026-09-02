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दिल्ली: अवैध रूप से रह रहे दो बांग्लादेशी दबोचे गए, बिना वैध वीजा के भारत में हुए थे दाखिल

नई दिल्ली: नई दिल्ली जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने अवैध रूप से भारत में रह रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है. दोनों के पास भारत में रहने के लिए वैध वीजा या आवश्यक अनुमति नहीं थी. पुलिस ने पहचान और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद दोनों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के समक्ष पेश किया. इसके बाद दोनों को सराय रोहिल्ला स्थित बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर में जमा कराया गया.

पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में विशेष जानकारी मिली थी. सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने बाराखंभा थाना क्षेत्र में अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान टीम ने 33 वर्षीय मोनब्बिर अहमद और 35 वर्षीय राजीब बेपारी को पकड़ा.

पुलिस ने दोनों की पहचान, राष्ट्रीयता और भारत में प्रवेश से संबंधित जानकारियों का सत्यापन किया. जांच में सामने आया कि मोनब्बिर अहमद ने 26 अगस्त और राजीब बेपारी ने 27 अगस्त को बिना वैध वीजा के भारत में प्रवेश किया था। इसके बाद दोनों दिल्ली में बिना वैध अनुमति के रह रहे थे.