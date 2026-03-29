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संतकबीरनगर में नकली सोना देकर 8 लाख की ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार, साज़िश में होमगार्ड भी शामिल

लूट की घटना का साथ में अंजाम देते, जब वारदात को अंजाम दे देते, तो वर्दी का धौंस दिखाकर धमकी देते थे.

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संतकबीरनगर में ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 4:20 PM IST

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Updated : March 29, 2026 at 4:38 PM IST

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संतकबीरनगर: स्वाट, एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने नकली सोने के बदले व्यवसायी से 8 लाख रुपये ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है. पकड़े गए आरोपियों में 1 होमगार्ड भी शामिल है, जो कि वर्दी का धौंस दिखाकर वारदात को अंजाम देने में मदद करता था.

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत, पुलिस ने कुशीनगर के गल्ला व्यवसायी सन्नी कुमार गुप्ता की तहरीर पर कार्रवाई की. व्यवसायी ने आरोप लगाया था कि 23 मार्च को आरोपियों ने नकली सोने के बिस्कुट देकर उनसे 8 लाख रुपये ठग लिए थे.

पुलिस ने रविवार को डडवा नहर तिराहे के पास से प्रदीप कुमार राव (बस्ती) और संजय चौधरी (होमगार्ड, संतकबीरनगर) को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूट के पूरे 8 लाख रुपये नकद, 200 ग्राम वजन के 2 नकली सोने के बिस्कुट, 3 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त होमगार्ड की वर्दी (बेल्ट व नेम प्लेट सहित) बरामद की है.

पूछताछ में आरोपी प्रदीप ने बताया कि उसने व्यवसायी को सोना देने के बहाने बुलाया था, जैसे ही डील हुई, होमगार्ड संजय चौधरी वर्दी पहनकर मौके पर पहुंच गया और पुलिस का डर दिखाकर व्यवसायी से रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया. पुलिस टीम की इस सफलता पर एसपी ने टीम को 25,000 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.

ये भी पढ़ें: सुलतानपुर में पुलिस टीम पर हमला, दारोगा समेत कई घायल; सिपाही की वर्दी फाड़ी, FIR दर्ज

Last Updated : March 29, 2026 at 4:38 PM IST

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