CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाला केस में 2 अरेस्ट, 27 अप्रैल तक EOW और ACB की रिमांड पर रहेंगे
मैन पावर एजेंसी ईगल हंटर साल्युशन लिमिटेड के फील्ड आफिसर अभिषेक कुमार सिंह, एकाउंटेट तिजऊ राम निर्मलकर को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 10:40 PM IST
रायपुर: राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण (EOW) एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो (ACB), रायपुर ने सोमवार को मैन पावर एजेंसी ईगल हंटर साल्युशन लिमिटेड के फील्ड आफिसर अभिषेक कुमार सिंह एवं एकाउंटेट तिजऊ राम निर्मलकर को गिरफ्तार किया. CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाला मामले मे दोनों शामिल थे. 27 अप्रैल तक EOW और ACB की रिमांड में रहेंगे. पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा-7 (बी), 8, भ्र.नि.अ. 1988 यथासंशोधित 2018 एवं धारा-467, 468, 471, 120-बी के तहत कार्रवाई कि गई है.
CSMCL ओवर टाइम भुगतान घोटाला केस
प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के अधिकारियों ने 29 नवंबर 2023 को 3 व्यक्तियों से नगद 28.80 लाख जब्त कर आवश्यक कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ शासन को सूचना भेजी थी. जिसके आधार पर ब्यूरो में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था. जांच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच ओवर टाइम के नाम पर मैन पावर एजेंसियों को लगभग 115 करोड़ भुगतान किया गया है.
जांच में हुआ खुलासा
नियमानुसार यह राशि शराब दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को देय अतिरिक्त भुगतान थी. यह राशि बिलों के माध्यम से मैन पावर एजेंसियों को इस उद्देश्य से भुगतान की जाती थी कि एजेंसियों द्वारा उनके कर्मचारियों को वास्तविक भुगतान किया जाए. लेकिन व्यवहार में यह राशि कर्मचारियों को भुगतान न होकर एजेंसियों के माध्यम से अवैध रूप से कमीशन के रूप में निकाली जाती थी. सीएसएमसीएल के अधिकारियों एवं प्राइवेट व्यक्तियों को वितरित की जाती थी. आखिर में यह रकम अनवर ढेबर तक पहुंचाया जाता था.
विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया
दोनों आरोपी ईगल हंटर साल्युशन लिमिटेड के कर्मचारी थे, जो 29 नवंबर 2023 को रिश्वत कि रकम 28.80 लाख कंपनी के बैंक खाते से निकालकर सीएसएमसीएल के अधिकारियों तक पहुंचाने के लिये, आरोपी नवीन प्रताप सिंह तोमर द्वारा भेजे गये व्यक्तियों को देने गये थे. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सोमवार को विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने 27 अप्रैल 2026 तक पुलिस रिमांड दी है. इस दौरान आरोपियों से पूछताछ में और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है.
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