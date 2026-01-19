ETV Bharat / state

रामपुर में IOC के फील्ड ऑफिसर की कार पर फायरिंग में 2 गिरफ्तार, लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद

बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे सुरेंद्र सागर का बेटा और भतीजा हैं आरोपी.

रामपुर फायरिंग मामले में दो गिरफ्तार.
रामपुर फायरिंग मामले में दो गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 9:02 AM IST

रामपुर: चार दिन पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के फील्ड ऑफिसर की गाड़ी पर हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. सिविल लाइंस पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के बेटे सहित दो आरोपियों को पिसट्ल के साथ गिरफ्तार किया गया है.

रामपुर फायरिंग मामले में दो गिरफ्तार. (Video Credit; ETV Bharat)

यह घटना 14 जनवरी की रात की है. सिविल लाइंस निवासी अनिल कुमार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं. उनकी कार रात में घर के बाहर खड़ी थी. इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उनकी गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग कर दी थी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसओजी टीम और कोतवाली पुलिस को जांच में लगाया गया. लगातार छानबीन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रविवार को इस मामले का खुलासा कर दिया.

पूछताछ में आरोपियों हिमांशु सागर और नितिन सागर ने बताया कि उनका पेट्रोल पम्प है. समय पर पेट्रोल और डीजल के टैंकर उपलब्ध न होने को लेकर अनिल कुमार से विवाद हो गया था. इसी रंजिश और गुस्से में आकर उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, इस पूरे मामले के खुलासे के बाद पुलिस की कार्यशैली की भी सराहना की जा रही है.

बता दें कि सुरेंद्र सिंह सागर 2007 में बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे. हिमांशु सागर उनका बेटा है, जबकि नितिन भतीजा. सीओ सिटी जितेंद्र कुमार ने बताया कि इस फायरिंग की घटना को इन दोनों ने अंजाम दिया था. आरोपियों के पास से एक लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की गई है.

