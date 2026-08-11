ETV Bharat / state

एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार, 1000 रुपए में खरीदते थे फर्जी सिम

पुलिस के अनुसार आरोपी मध्यप्रदेश के सागर से फर्जी सिम कार्ड खरीदते थे.

Items recovered from the accused
आरोपियों से बरामद सामान (Source - Dungarpur Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 7:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 एक्टिव सिम कार्ड, अलग-अलग लोगों के नाम के 5 एटीएम/डेबिट कार्ड, आरोपियों के 4 एटीएम कार्ड, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, बैंक चेकबुक-पासबुक, पैन कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज, 40680 रुपए नकद और KIA Seltos कार बरामद की है.

डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी पिछले 3-4 वर्षों से फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी कर रहे थे. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सागर, मध्यप्रदेश से अन्य लोगों के माध्यम से सिम कार्ड मंगवाते थे. इन सिम को एक्टिवेट करवाकर साइबर ठगी में इस्तेमाल किया जाता था. प्रत्येक सिम कार्ड के बदले करीब 900 से 1000 रुपए ऑनलाइन भुगतान किए जाने की बात सामने आई है.

3–4 वर्षों से कर रहे थे साइबर ठगी (Source - Dungarpur Police)

पढ़ें: ऑपरेशन साइबर हंट: एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार

साइबर क्राइम डीएसपी हंसाराम चौधरी ने बताया कि साइबर थाना पुलिस को संदिग्ध सिम कार्ड और बैंक खातों की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने सूचना पर पुंजपुर क्षेत्र में निगरानी और नाकाबंदी शुरू की. इसी दौरान आसपुर-डूंगरपुर रोड पर KIA Seltos कार आती दिखाई दी. पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया, तो चालक ने बैरिकेडिंग से दूर कार रोककर रिवर्स लेकर भागने का प्रयास किया. पुलिस टीम ने पीछा कर कार को रोक लिया. तलाशी लेने पर कार में चालक समेत दो युवक मिले.

पढ़ें: एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में 3-4 साल से ठगी करना कबूला: पुलिस ने कार सवार भावेश पुत्र भाणजी पाटीदार (26) और मुकेश पुत्र वेलजी पाटीदार (25) को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी जिले के थाना साबला क्षेत्र के पचालसा बड़ा के र​हने वाले हैं. पूछताछ में दोनों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर पिछले 3-4 वर्षों से फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी करना स्वीकार किया. आरोपियों ने बताया कि वे सागर, मध्यप्रदेश से अन्य व्यक्तियों के जरिए सिम कार्ड मंगवाते थे. इन सिम को एक्टिवेट करवाने के बाद साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सिम उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है.

TAGGED:

2 ACCUSED OF CYBER FRAUD ARRESTED
FAKE SIM BOUGHT FROM MP
40 ACTIVE SIM CARDS SEIZED
फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी
FRAUD IN NAME OF ESCORT SERVICES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.