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एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार, 1000 रुपए में खरीदते थे फर्जी सिम

डूंगरपुर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी पिछले 3-4 वर्षों से फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी कर रहे थे. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सागर, मध्यप्रदेश से अन्य लोगों के माध्यम से सिम कार्ड मंगवाते थे. इन सिम को एक्टिवेट करवाकर साइबर ठगी में इस्तेमाल किया जाता था. प्रत्येक सिम कार्ड के बदले करीब 900 से 1000 रुपए ऑनलाइन भुगतान किए जाने की बात सामने आई है.

डूंगरपुर: साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 40 एक्टिव सिम कार्ड, अलग-अलग लोगों के नाम के 5 एटीएम/डेबिट कार्ड, आरोपियों के 4 एटीएम कार्ड, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, बैंक चेकबुक-पासबुक, पैन कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज, 40680 रुपए नकद और KIA Seltos कार बरामद की है.

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साइबर क्राइम डीएसपी हंसाराम चौधरी ने बताया कि साइबर थाना पुलिस को संदिग्ध सिम कार्ड और बैंक खातों की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस निरीक्षक मुकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने सूचना पर पुंजपुर क्षेत्र में निगरानी और नाकाबंदी शुरू की. इसी दौरान आसपुर-डूंगरपुर रोड पर KIA Seltos कार आती दिखाई दी. पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया, तो चालक ने बैरिकेडिंग से दूर कार रोककर रिवर्स लेकर भागने का प्रयास किया. पुलिस टीम ने पीछा कर कार को रोक लिया. तलाशी लेने पर कार में चालक समेत दो युवक मिले.

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पूछताछ में 3-4 साल से ठगी करना कबूला: पुलिस ने कार सवार भावेश पुत्र भाणजी पाटीदार (26) और मुकेश पुत्र वेलजी पाटीदार (25) को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी जिले के थाना साबला क्षेत्र के पचालसा बड़ा के र​हने वाले हैं. पूछताछ में दोनों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर पिछले 3-4 वर्षों से फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी करना स्वीकार किया. आरोपियों ने बताया कि वे सागर, मध्यप्रदेश से अन्य व्यक्तियों के जरिए सिम कार्ड मंगवाते थे. इन सिम को एक्टिवेट करवाने के बाद साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सिम उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है.