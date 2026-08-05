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बुलंदशहर में मुकेश हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचे बरामद

पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली लगने से दोनों आरोपी घायल, अस्पताल में भर्ती कराए गए.

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बुलंदशहर में मुकेश हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 11:24 AM IST

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बुलंदशहर: ​बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र में 3 अगस्त को हुए मुकेश हत्याकांड के आरोपियों और पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई. पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सीओ सिकंदराबाद दीपक कुमार के मुताबिक दाउदपुर में हुई मुकेश की हत्या के मामले में पुलिस अनिल सोलंकी और जितेश से पूछताछ कर रही थी. शनिवार को चोला पुलिस दोनों आरोपियों को हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर लेकर गई थी.


​निशानदेही के दौरान दोनों स्थानों पर बदमाशों ने पुलिस टीम को चकमा देकर छिपाकर रखे गए तमंचों से फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई इस गोलीबारी से पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की. फायरिंग में आरोपी अनिल सोलंकी और जितेश दोनों के पैर में गोली लग गई, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े.


​पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों घायल बदमाशों को दबोच लिया. तलाशी और बरामदगी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 खोखे (इस्तेमाल किए गए कारतूस) और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं. ​मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस प्रशासन के अनुसार, मुकेश हत्याकांड के अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच की जा रही है और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है. बता दें कि 3 अगस्त बुलंदशहर ज़िले में थाना चोला के गांव दाउदपुर में ज़मीनी विवाद में 50 वर्षीय मुकेश की खेत पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसी मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस तलाश रही थी.

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