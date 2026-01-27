ETV Bharat / state

एनडीपीएस के मामले में यूपी निवासी 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास

धौलपुर: जिले में करीब 6 वर्ष पुराने एनडीपीएस के एक मामले में डीजे कोर्ट धौलपुर ने दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. मामला 15 मार्च, 2020 का है, जहां कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने एक ट्रक में से 1560 किलोग्राम गांजा पकड़ा था.

जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर के लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि 15 मार्च, 2020 को धौलपुर कोतवाली थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि अवैध गांजे से भरा एक ट्रक मुरैना मध्यप्रदेश की तरफ से आ रहा है, जो आगरा उत्तर प्रदेश की ओर जाएगा. इस सूचना पर पुलिस ने सागर पाड़ा चौकी पर नाकाबंदी की और ट्रक को रुकवा कर चैक किया गया. जिसमें 50 कट्टों में 300 बंडलों में कुल 1560 किलोग्राम अवैध गांजा पाया गया. मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था.