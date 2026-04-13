रामपुर में लाखों के नकली नोटों के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार
थाना गंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर समेत काफी सामान भी बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 12:06 PM IST
रामपुर: जिले की पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है. थाना गंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोट छापने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में जाली नोट और अत्याधुनिक उपकरण बरामद किए हैं.
ऐसे हुआ खुलासा: पुलिस के मुताबिक बीती 1 अप्रैल को बिलासपुर गेट के पास से दो युवकों को 10,500 रुपये के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ और विवेचना के दौरान इस गिरोह के मास्टरमाइंड राजवर्धन सिंह चौहान उर्फ आसू और उसके साथी चिराग सक्सैना के नाम सामने आए थे. इसके बाद पुलिस ने 11 अप्रैल को चिराग सक्सैना को गिरफ्तार किया, जबकि 12 अप्रैल को मेरठ की क्रिस ग्रीन कॉलोनी से मुख्य आरोपी राजवर्धन सिंह को दबोच लिया. पुलिस ने इनके कब्जे से 4 लाख 88 हजार 200 रुपये के जाली नोट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन समेत नकली नोट बनाने का पूरा सेटअप बरामद किया है.
कहां करते थे सप्लाई: पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने दिल्ली में एक अज्ञात व्यक्ति से नकली नोट बनाने की ट्रेनिंग ली थी. इसके बाद मेरठ में फ्लैट किराए पर लेकर वहां पूरी लैब तैयार की और अपने साथी के साथ मिलकर नकली नोट छापने का काम शुरू कर दिया. आरोपी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से संपर्क कर जाली नोट सप्लाई करते थे और बदले में असली रुपये लेते थे. पुलिस के मुताबिक यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई जिलों में नेटवर्क फैला चुका था. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है.
वहीं, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया की लगभग साढे चार लाख रुपए के नकली नोट और उपकरण बरामद हुए हैं. राजवर्धन सिंह चौहान और चिराग सक्सेना के पास से नकली नोट बरामद किए गए हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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