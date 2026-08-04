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म्यूल खातों के जरिए जूनियर डॉक्टर से साइबर फ्रॉड, राजस्थान से दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार 27 जुलाई को कोहेफ़िज़ा थाने में शिकायत हुई थी. आवेदक डॉक्टर ऋतु कुमारी डी-ब्लॉक हॉस्टल में रहती हैं. वह मोबाइल में वीडियो गेम खेल रही थीं, तभी उनके पास एक लिंक आई, जिसको क्लिक करने पर उनके बैंक खाते से 84 हजार 937 रुपए निकल गए. इसके अलावा उनके दोस्त सागर सिंह के बैंक खाते से 12 हजार, 313 रुपए निकल गए. दोनों से कुल मिलाकर 97 हजार, 250 रुपए की ठगी हो गई. मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मामले में राजस्थान से दो आरोपियों महेश विश्नोई और विकास को गिरफ्तार कर लिया है.

भोपाल: भोपाल के गांधी मेडिकल महाविद्यालय की जूनियर डॉक्टर और उनके मित्र का जालसाजों ने खाता खाली कर दिया. पुलिस ने मामले में राजस्थान से दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है. मामले की जांच कोहेफिजा थाना पुलिस कर रही है. बताया जा रहा है कि एक निजी बैंक में म्यूल खातों के जरिए आरोपियों ने फर्जीवाड़ा किया है.

एसीपी अनिल वाजपाई ने बताया "गाँधी मेडिकल की जूनियर डॉक्टर ने उनके बैंक खाते से रुपये निकलने की शिकायत साइबर सेल को ऑनलाइन की थी. कोहेफ़िज़ा पुलिस ने ज़ब इसकी जांच की तो मामला जालसाजी का निकला. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर राजस्थान से दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से मोबाइल फोन और अन्य उपकरण मिले हैं. आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है. आरोपियों की चेन हो सकती है, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है."

जानकारी के मुताबिक पुलिस उनके अन्य नेटवर्क से जुड़े लोगों को दबोचती उससे पहले वे सभी भूमिगत हो गए. बताया जा रहा है कि इस मामले में जिसने म्यूल अकाउंट खुलवाया उसे आरोपी बनाया जाना तय है. इसके अलावा एटीएम से पैसा निकालने वाले अन्य साथियों की तलाश है. साइबर अपराधी अवैध रूप से ठगी या या चोरी किए गए पैसों को ट्रांसफर करने और छिपाने के लिए म्यूल खाते का उपयोग करते हैं.

पुलिस को ऐसे मिला था सुराग

पुलिस को प्राथमिक जांच में पता चला कि आरोपियों ने म्यूल खाते में पैसा जमा किया था. इस खाते से दस-दस हजार रुपए भोपाल के ही दो एटीएम से निकाले गए थे. आरोपी एमपी नगर स्थित रुफ क्लिफ होटल में ठहरे थे. उसका भी भुगतान उन्होंने उसी खाते से किया था. इसके अलावा अयोध्या बाइपास स्थित दामखेड़ा के नजदीक गणेश सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप पर कार में डीजल भराया था. पुलिस ने जब कार की लोकेशन का पीछा किया तो वह आरोपियों के पीछे बाड़मेर जिले तक पहुंची. यहां से पुलिस ने दो आरोपियों महेश विश्नोई और विकास को गिरफ्तार किया. मामले में पुलिस को अभी तीन अन्य आरोपियों की तलाश करना बाकी है.