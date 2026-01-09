ETV Bharat / state

लाखों की नकदी और आभूषण चोरी के मामले में दो आरोपी यूपी से गिरफ्तार, 2 लाख से ज्यादा बरामद

धौलपुर: शहर की मानसरोवर कॉलोनी में एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की नगदी एवं माल पर हाथ साफ करने के मामले में पुलिस ने दो शातिर चोरों को आगरा से गिरफ्तार किया है. निहालगंज थाना पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 270000 की नकदी भी बरामद की है.

थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि थाना इलाके की मानसरोवर कॉलोनी में पिछले साल 26 दिसंबर को श्वेता तिवारी पत्नी राकेश तिवारी के सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया था. मकान के ताले को तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने लाखों की नकदी, आभूषण एवं अन्य सामान चुरा लिया था. इस मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एवं सीडीआर के माध्यम से इस मामले का पर्दाफाश किया. चोरी के आरोपी साहिल और अरमान को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से 270000 की गई चोरी की नगदी भी बरामद की गई है. उन्होंने बताया कि घटना में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है. जिसके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है.