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श्रीनाथ बेंगलोज में 23 लाख के गहने चुराने वाले 2 आरोपी पकड़े, जंगल में मचान बनाकर छुपे मिले

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: कोतवाली थाना पुलिस ने बालाडीट श्रीनाथ बेंगलोज में 23 लाख के गहने चोरी करने वाले 2 शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों पर हत्या, लूटपाट, चोरी और लूटपाट के 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं. आरोपी वारदात के बाद जंगल में छुपे थे. आधी रात को पुलिस ने जंगल में मचान से पकड़े. दोनों को पकड़ने के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. पुलिस अब गैंग के दूसरे साथियों की तलाश कर रही है.

ऑमलेट बनाकर खाया फिर की चोरी : कोतवाली थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि शहर के नजदीक श्रीनाथ बेंगलोज में गत 11 अक्टूबर की रात के समय चोरी की वारदात हुई थी. चोर बाथरूम से अंदर घुसे. घर में ही घी का ऑमलेट बनाकर खाया और फिर 23 लाख के 14 तोला सोने और आधा किलो चांदी के गहने चोरी कर लिए थे. इसके अलावा 11 हजार नकद और 2 स्मार्ट वॉच भी चुरा ले गए थे. वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.