श्रीनाथ बेंगलोज में 23 लाख के गहने चुराने वाले 2 आरोपी पकड़े, जंगल में मचान बनाकर छुपे मिले
आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए जंगल में मचान बना रखी थी.
Published : October 14, 2026 at 1:33 PM IST
डूंगरपुर: कोतवाली थाना पुलिस ने बालाडीट श्रीनाथ बेंगलोज में 23 लाख के गहने चोरी करने वाले 2 शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों पर हत्या, लूटपाट, चोरी और लूटपाट के 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं. आरोपी वारदात के बाद जंगल में छुपे थे. आधी रात को पुलिस ने जंगल में मचान से पकड़े. दोनों को पकड़ने के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. पुलिस अब गैंग के दूसरे साथियों की तलाश कर रही है.
ऑमलेट बनाकर खाया फिर की चोरी : कोतवाली थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि शहर के नजदीक श्रीनाथ बेंगलोज में गत 11 अक्टूबर की रात के समय चोरी की वारदात हुई थी. चोर बाथरूम से अंदर घुसे. घर में ही घी का ऑमलेट बनाकर खाया और फिर 23 लाख के 14 तोला सोने और आधा किलो चांदी के गहने चोरी कर लिए थे. इसके अलावा 11 हजार नकद और 2 स्मार्ट वॉच भी चुरा ले गए थे. वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.
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मचान बनाकर छुपे थे आरोपी : पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए कई सीसीटीवी खंगाले. संदिग्धों की पहचान की, तो शातिर आरोपी गोपाल डामोर और दिनेश खराड़ी की गैंग एक्टिव होने का पता लगा. आरोपी गेंजी से आगे गलंदर के घने जंगल में छुपे थे. उन्होंने पुलिस से बचने के लिए मचान बना रखी थी. दिन में आरोपी पुलिस को देखते ही भाग जाते थे. इसलिए चोरों को पकड़ने पुलिस रात 11 बजे बाद जंगल में पहुंची. उस समय भी आरोपी मचान पर चढ़े थे. वे पुलिस के आने की भनक लगते ही भागने लगे. पुलिस ने घेरा डाला और पीछा किया. चोर पुलिस से छुड़ाकर भागने का प्रयास करते रहे. इस दौरान कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह गड्ढे में गिर गया, जिससे उसके सिर पर चोटें आई हैं. हालांकि आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया.
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चोरी के गहने बरामद : शातिर चोर गोपाल कृष्ण पुत्र कांतिलाल डामोर (25) निवासी गेंजी फला नवाघरा और दिनेश पुत्र डायालाल खराड़ी (23) पकड़े जाने के बाद भी पुलिस को गुमराह करते रहे. पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो श्रीनाथ बेंगलोज में लक्ष्मी प्रजापत के सूने घर से 23 लाख के गहने, नकदी और सामान चोरी की वारदात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के गहने भी बरामद कर लिए. आरोपी वारदात के बाद चोरी के जेवर और नकदी आपस में बांट लेते थे. चोरी के गहने बेचकर जो रुपए मिलते, उसे भी आपस में बांट लेते थे. इन्हीं पैसों से आरोपी ऐश करते थे. इससे उनकी गाड़ी के खर्चे ओर मौज शौक पूरे करते थे.
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दोनों आरोपियों पर कई मामले दर्ज : आरोपी गोपाल कृष्ण डामोर और दिनेश खराड़ी पर 27 फरवरी, 2025 को रामसागडा थाना क्षेत्र में हत्या का भी आरोप है. इसके अलावा डूंगरपुर के चौरासी, रामसागड़ा, कोतवाली, सरोदा, कुंआ, बिछीवाड़ा थाने में चोरी, लूटपाट, चैन स्नेचिंग के केस हैं. आरोपी दिनेश पर प्रतापगढ़ के पीपलखूंट, बांसवाड़ा के घाटोल में भी केस दर्ज है.
ये वारदातें कबूली :
- एक महीने पहले भण्डारिया गांव में किराना दुकान पर बैठी महिला से चैन स्नेचिंग.
- एक महीने पहले हॉस्पिटल रोड पर महिला के गले से चैन स्नेचिंग.
- वीकेबी गर्ल्स कॉलेज के सामने स्थित सरस डेयरी की दुकान से चोरी.
- माथुगामडा रोड पर एक किराना दुकान के ताले तोड़े.
- थाणा मुख्य रोड पर गल्ले से परचूनी का सामान चोरी.
- हिम्मत नगर गुजरात के रिहायशी मकान में चोरी.
- अहमदाबाद गोता में एक कैफे में फूड डिलीवरी कंपनीज का सामान चोरी
- परसाद टीडी उदयपुर हाईवे पर एक स्कूटी सवार महिला से पर्स और रुपए लूटे.
पुलिस की ये टीम 48 घंटों पर खंगाली रही : थानाधिकारी हिमांशु सिंह के साथ ही एसआई चंदूलाल, एएसआई दिलीप सिंह, गजराज सिंह, नारायणलाल, हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह, विशेष भूमिका में हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह और कांस्टेबल नरेंद्र सिंह की वारदात को खोलने में महत्वपूर्ण भूतिका रही. वहीं पुष्पेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, महिपाल सिंह, दिलीप सिंह, राजवीर सिंह, विकेंद्र सिंह, विशाल, साइबर सेल से राहुल, भव्यराज सिंह और आदित्य की टीम 48 घंटों तक छानबीन के बाद आरोपियों को पकड़ने में कामयाब रही.