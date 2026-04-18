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वर्ल्ड लिवर डे 2026: टाइप-2 डायबिटीज में लिवर फाइब्रोसिस बना नई चुनौती, 9200 लोगों पर स्टडी में खुलासा

वर्ल्ड लिवर डे 2026 ( ETV Bharat )