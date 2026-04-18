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वर्ल्ड लिवर डे 2026: टाइप-2 डायबिटीज में लिवर फाइब्रोसिस बना नई चुनौती, 9200 लोगों पर स्टडी में खुलासा

19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है. डॉक्टरों का कहना है कि लिवर को ठीक रखने के लिए खानपान और एक्सरसाइज जरूरी है.

वर्ल्ड लिवर डे 2026
वर्ल्ड लिवर डे 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 18, 2026 at 7:54 PM IST

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नई दिल्ली: हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है. इस दिन लिवर की समस्याओं को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाता है. साथ ही लिवर को किस तरह स्वस्थ रख सकते हैं. इस पर भी जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इसी क्रम में टाइप टू डायबिटीज से पीड़ित मरीजों में लिवर से जुड़ी जटिलताओं को लेकर एक बड़े भारतीय बहुकेंद्रीय अध्ययन ने गंभीर संकेत दिए हैं.

दरअसल 9200 से अधिक मरीजों पर किए गए इस अध्ययन के नतीजे प्रतिष्ठित मेडिकल जनरल लेंसेट (रीजनल हेल्थ) में प्रकाशित हुए हैं. अध्ययन का नेतृत्व डॉक्टर आशीष कुमार ने किया. इसमें देश भर के कई अस्पतालों के शोधकर्ताओं की टीम शामिल रही. अध्ययन के अनुसार मधुमेह के मरीजों में लिवर फाइब्रोसिस का खतरा अपेक्षा से कहीं अधिक पाया गया. रिपोर्ट में सामने आया कि 26 परसेंट मरीजों में महत्वपूर्ण लिवर फाइब्रोसिस 14 परसेंट में उन्नत फाइब्रोसिस और करीब 5% में संभावित सिरोसिस के संकेत मिले.

19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे: खास बात यह रही कि इन मरीजों में से अधिकांश में किसी प्रकार के स्पष्ट लक्षण मौजूद नहीं थे, जिससे इस बीमारी की साइलेंट प्रकृति उजागर होती है. शोध के निष्कर्ष ने एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने रखा कि लिवर फाइब्रोसिस केवल मोटापे या लिवर में वसा (स्टेटॉसिस) से जुड़ा नहीं है. यह समस्या गैर मोटे और स्टीटोसिस से रहित व्यक्तियों में भी पाई गई. इससे स्पष्ट होता है कि केवल मोटापा या फैटी लिवर को ही जोखिम का आधार मानना पर्याप्त नहीं है. अध्ययन में प्रमुख जोखिम कारकों के रूप में मोटापा डिस्लिपिडेमिया (खून में असामान्य वसा स्तर), क्रोनिक किडनी रोग और लंबे समय से डायबीटीज होना शामिल पाया गया.

डॉक्टर अनिल अरोड़ा (ETV Bharat)

दुबले लोगों में भी मिली लिवर फाइब्रोसिस की समस्या: वहीं, दुबले व्यक्तियों में बढ़ती उम्र को एक प्रमुख जोखिम कारक के रूप में चिन्हित किया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह निष्कर्ष डायबिटीज प्रबंधन के मौजूदा दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत को दर्शाते हैं. स्टडी में लिवर फाइब्रोसिस को मधुमेह की चौथी प्रमुख जटिलताओं के रूप में स्थापित किया गया है, जो हृदय रोग और आंखों की समस्याओं के साथ जुड़ती है. शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि डायबिटीज देखभाल कार्यक्रम में नियमित लिवर फाइब्रोसिस स्क्रीनिंग को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि समय रहते बीमारी की पहचान कर उपचार शुरू किया जा सके और गंभीर जटिलताओं से बचा जा सके.

इस स्टडी में सर गंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा, यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद, फॉर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर आशीष कुमार, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम सहित कई बड़े अस्पतालों और डायबीटिक क्लिनिक के डॉक्टर शामिल रहे, जिन्होंने 9200 मरीजों की जांच कर उनमें डायबिटीज होने के साथ-साथ लिवर में भी फाइब्रोसिस का अध्ययन किया और स्टडी से निष्कर्ष निकाले.

लिवर का ध्यान रखने के टिप्स
लिवर का ध्यान रखने के टिप्स (ETV Bharat)

क्या बोले डॉक्टर: सर गंगाराम हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट आफ लिवर गैस्ट्रोएनोलोजी एंड पेनक्रिएटीटो बिलियरी साईंसेज के चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा ने बताया कि लिवर शरीर का अभिन्न अंग होता है. हम पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं, अच्छा बुरा वह उसमें से पोषक तत्वों को अलग करके शरीर को प्रदान करता है और उसमें से हानिकारक तत्वों को अलग कर देता है. लिवर शरीर की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है. जब हम लिवर के ऊपर अनावश्यक गलत चीजों को खाकर के दबाव डालते हैं तो उसका असर पड़ता है और हाई क्वांटिटी कैलोरी वाली चीजों को पचाने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. इससे कई बार लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है. जब लोग अपने खान-पान को ठीक नहीं करते हैं. नियमित एक्सरसाइज करके खाई हुई चीजों को प्रॉपर तरीके से नहीं पचा पाते हैं तो धीरे-धीरे लिवर पर फैट बढ़ता चला जाता है और फिर फैटी लिवर की स्थिति बन जाती है.

फैटी लिवर की बढ़ती समस्या: डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने बताया कि हमने सर गंगाराम अस्पताल में फैटी लिवर की बढ़ती समस्या के कारण पिछ्ले साल से एक स्पेशल फैटी लिवर क्लिनिक शुरू किया है, जिसमें एक साल में 1755 से ज्यादा मरीज आए और उनको फैटी लिवर को ठीक करने के उपाय बताए गए, जिससे उनको अपने फैटी लिवर को ठीक करने में मदद मिली. इन लोगों में से कई लोगों को सिरोसिस की समस्या भी पाई गई. जिनका अभी इलाज चल रहा है. डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि हम लोगों के एक्स्ट्रा फैट को देखने के बाद उसको कम करने के उपाय बताते हैं. खान-पान के लिए डाइट चार्ट बताते हैं, जिससे वजन कम होता है और उसके बाद फैटी लिवर भी ठीक हो जाता है या वापस उसी स्थिति में आ जाता है. जैसा पहले था.

आईएलबीएस में 1 साल में 163 लिवर ट्रांसप्लांट: वहीं, लिवर के इलाज के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट आफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के निदेशक एवं कुलपति डॉ एसके सरीन ने बताया कि वर्ष 2025 में संस्थान में 160000 से अधिक मरीज इलाज के लिए आए 11000 से अधिक मरीज का इमरजेंसी की हालत में इलाज किया गया और 162 लिवर ट्रांसप्लांट किए गए. डॉक्टर सरीन ने कहा कि आईएलबीएस आज जिस मुकाम पर है वह कर्मचारियों की बदौलत है.

उन्होंने बताया कि आईएलबीएस ने दिल्ली मॉडल फॉर हेल्दी लिवर, फैटी लिवर रोग और अन्य गंभीर मरीजों के लिए एक व्यापक और एक योजनाबद्ध स्वास्थ्य प्लेटफार्म शुरू किया है. यह मॉडल लगभग फैटी लिवर लोगों के हित में तैयार किया गया है. दिल्ली में एक तिहाई लोग फैटी लिवर से प्रभावित हैं. दिल्ली मॉडल का उद्देश्य उपचार में तेजी लाना, रोकथाम, जीवन में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना है.

आईएलबीएस का दिल्ली मॉडल

  • मोटापा, शराब के सेवन, वायरल हेपिटाइटिस को लेकर जागरुकता अभियान
  • प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वसायुक्त लिवर की जांच मोहल्ला क्लिनिको और जिला अस्पतालों से ऊपर चिकित्सा केंद्र तक रेफर
  • पोषण, परामर्श, शारीरिक गतिविधि प्रोत्साहन और व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों सहित जीवन शैली और संशोधन कार्यक्रमों के साथ एकीकरण
  • डाटा आधारित निगरानी और मूल्यांकन जिससे नीति में सुधार, प्रभाव आकलन और भविष्य में विस्तार संभव हो सके.

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