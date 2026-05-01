चुनाव खत्म होते ही लगा महंगाई का झटका! गैस सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी
देश की तेल कंपनियों ने आज से गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की है. नए रेट्स आज से लागू हो गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 10:26 AM IST
शिमला: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मई महीने की पहली तारीख को जनता को जोर का झटका लगा है. देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में भी 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है. देश की तेल कंपनियों ने शुक्रवार 1 मई 2026 को 19 KG वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि की है.
गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि
आज यानी शुक्रवार 1 मई से गैस सिलेंडर के दाम लगभग 993 रुपए तक बढ़ गए हैं. कीमतों में बढ़ोतरी के बाद, अब 19 KG वाले सिलेंडर लगभग 3,071 रुपए का हो गया है, जो पहले 2,000 रुपए के आसपास था. कीमतों में बढ़ोतरी से होटल और ढाबा व्यवसायियों पर महंगाई का जोरदार असर पड़ा है. घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आइए जानते हैं गैस सिलेंडर के दाम में कहां कितनी बढ़ोतरी हुई है.
Prices of 19 KG Commercial cylinder has been increased by Rs 993 from today. A 19 Kg cylinder will cost Rs 3071.50 in Delhi from today. No change in domestic cylinder prices: Sources— ANI (@ANI) May 1, 2026
|शहर
|कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम
|घरेलू गैस सिलेंडर के दाम
|हिमाचल प्रदेश
|₹3,182.50
|₹958.50
|नई दिल्ली
|₹3071
|₹913
|मुंबई
|₹3024
|₹912.50
|कोलकाता
|₹3202
|₹1011
|चेन्नई
|₹3237
|₹928.50
|पटना
|₹3361
|₹1011
|लखनऊ
|₹3194
|₹950.50
|जयपुर
|₹3099
|₹916.50
लकड़ी के चूल्हों पर पकाया जा रहा खाना
ईरान युद्ध के कारण पहले से ही कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों से होटल कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शिमला स्थित कई प्रतिष्ठित होटलों में अब खाना लकड़ी के चूल्हों पर पकाया जा रहा है. विधानसभा सत्र के दौरान भी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल 'हॉलिडे होम' में पारंपरिक चूल्हों पर भोजन तैयार किया गया. यह स्थिति एक गंभीर आपूर्ति संकट की ओर इशारा करती है.
मेन्यू में बदलाव
दरअसल, हिमाचल पर्यटन व्यवसाय पर बहुत अधिक निर्भर है. ऐसे में गैस की कमी का असर केवल खाना बनाने के तरीके पर ही नहीं, बल्कि मेन्यू पर भी साफ दिखाई देने लगा है. शिमला के एक प्रमुख होटल संचालक राजीव भारद्वाज के मुताबिक, "अब उन व्यंजनों को मेन्यू से हटा दिया गया है, जिन्हें पकने में ज्यादा समय लगता है. राजमा और काबुली चना जैसे लोकप्रिय व्यंजन, जो हिमाचली और उत्तर भारतीय भोजन का अहम हिस्सा माने जाते हैं, फिलहाल बंद कर दिए गए हैं."
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