1984 सिख विरोधी हिंसा के दोषी सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका, सुनवाई कल

शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे जो उस समय कांग्रेस सांसद थे.

सज्जन कुमार
सज्जन कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 8:36 PM IST

नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. हाईकोर्ट जमानत याचिका पर कल यानि 28 जनवरी को सुनवाई करेगा. दरअसल, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फरवरी 2005 में सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. मामला 1 नवंबर, 1984 की है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राज नगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी.

शाम को करीब चार-साढ़े चार बजे दंगाइयों की भीड़ ने पीड़ितों के राज नगर इलाके स्थित घर पर लोहे के सरियों और लाठियों से हमला कर दिया. शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे. एक दूसरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2018 को सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था.

सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर, 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी हिंसा मामले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जनवरी को सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. जनकपुरी हिंसा मामले में पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान में कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था.

