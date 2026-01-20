ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगा: आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोर्ट में पेश नहीं हुआ कोई गवाह, एक के खिलाफ वारंट जारी

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में कोई गवाह पेश नहीं हुआ. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने गवाह मनमोहन कौर के खिलाफ वारंट जारी किया और सुनवाई की अगली तिथि पर पेश होने का निर्देश दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी.

आज गवाह मनमोहन कौर और निधि भारद्वाज के बयान दर्ज होने थे. निधि भारद्वाज को समन तामील हुई थी. अभिजोन पक्ष ने कहा कि गवाह निधि भारद्वाज ने आज कोर्ट में पेश होने में असमर्थता जताई है. गवाह मनमोहन कौर इसके पहले भी समन मिलने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुई थीं, जिसके बाद कोर्ट ने मनमोहन कौर के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया.

बता दें कि 12 जुलाई 2025 को गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए थे. हरपाल कौर बेदी ने आरोपी टाइटलर की कोर्ट में पहचान की थी. हरपाल कौर बेदी ने कहा था कि टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली जिसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. कौर ने घटना वाले दिन का वाक्या बताते हुए कहा था कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर जगदीश टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया. टाइटलर के उकसाने के बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला.

हरपाल कौर बेदी ने बताया कि गुरुद्वारे के पास उनकी टीवी की होलसेल की दुकान थी. उस दुकान को भी भीड़ ने लूटा. जब बेदी अपने घर से निकलकर देखे तो भीड़ दुकान को लूट रही थी. बेदी ने बताया कि जगदीश टाइटलर कार से आए और गुरुद्वारे के पास आकर भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा में आग लगा दी. शाम को भीड़ आयी और तिलकराज के घर छिपे हुए सिखों को निकालकर काट डाला और छत से नीचे फेंक दिया. सिखों की हत्या करने के बाद उनका शव रेहड़ी पर डाला और उस पर टायर डालकर आग लगा दी.