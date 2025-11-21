ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगा: पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ कोई बयान

सीबीआई के मुताबिक- जगदीश टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी.

जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ कोई बयान
जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ कोई बयान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 21, 2025 at 8:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक भी गवाह के बयान दर्ज नहीं किए जा सके. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करने का आदेश दिया है.

दरअलस, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान गवाह मनमोहन कौर का बयान दर्ज किया जाना था, लेकिन उनके पास गवाही के लिए जारी समन तामील नहीं हो सकी. कोर्ट में जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक मनमोहन कौर के जिस पते का उल्लेख किया गया था वो ग़लत था, उसके बाद सीबीआई ने दोबारा नये पते पर मनमोहन कौर को समन जारी करने की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

बता दें कि 12 जुलाई को गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए थे. हरपाल कौर बेदी ने आरोपी टाइटलर की कोर्ट में पहचान की थी. हरपाल कौर बेदी ने कहा था कि टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हरपाल कौर ने घटना वाले दिन का वाक्या बताते हुए कहा था कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर जगदीश टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला.

हरपाल कौर बेदी ने बताया कि गुरुद्वारे के पास उनकी टीवी की होलसेल की दुकान थी. उस दुकान को भीड़ ने लूटा. जब बेदी अपने घर से निकलकर देखा तो भीड़ दुकान को लूट रही थी. बेदी ने देखा कि जगदीश टाइटलर कार से आया और गुरुद्वारे के पास आकर भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा में आग लगा दी. शाम को भीड़ आयी और तिलकराज के घर छिपे हुए सिखों को निकालकर काट डाला और छत से नीचे फेंक दिया. सिखों की हत्या करने के बाद उनका शव रेहड़ी पर डाला और उस पर टायर डालकर आग लगा दी.

हरपाल बेदी ने कहा कि उनके पति अमरजीत बेदी भी कांग्रेस के नेता थे और टाइटलर उनकी दुकान पर आता था जिसकी वजह से उन्होंने जगदीश टाइटलर को पहचान लिया. कोर्ट में 16 मई को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था. इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपने बयान में कहा था कि ग्रंथी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो , उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.

टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है. हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा. 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है. सीबीआई के मुताबिक, टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था.

ये भी पढ़ें:

  1. 1984 के सिख विरोधी दंगा: टाइटलर के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ कोई बयान, सज्जन कुमार के खिलाफ एक गवाह का बयान दर्ज
  2. 1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक और गवाह का बयान दर्ज
  3. 1984 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में मंजीत सिंह जीके का हुआ क्रॉस-एग्जामिनेशन

TAGGED:

PULBANGASH GURUDWARA VIOLENCE
1984 सिख विरोधी दंगा
पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामला
JAGDISH TYTLER CASE
JAGDISH TYTLER ANTI SIKHS RIOTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.