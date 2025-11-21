ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगा: पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ कोई बयान

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक भी गवाह के बयान दर्ज नहीं किए जा सके. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करने का आदेश दिया है.

दरअलस, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान गवाह मनमोहन कौर का बयान दर्ज किया जाना था, लेकिन उनके पास गवाही के लिए जारी समन तामील नहीं हो सकी. कोर्ट में जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक मनमोहन कौर के जिस पते का उल्लेख किया गया था वो ग़लत था, उसके बाद सीबीआई ने दोबारा नये पते पर मनमोहन कौर को समन जारी करने की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

बता दें कि 12 जुलाई को गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए थे. हरपाल कौर बेदी ने आरोपी टाइटलर की कोर्ट में पहचान की थी. हरपाल कौर बेदी ने कहा था कि टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हरपाल कौर ने घटना वाले दिन का वाक्या बताते हुए कहा था कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर जगदीश टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला.

हरपाल कौर बेदी ने बताया कि गुरुद्वारे के पास उनकी टीवी की होलसेल की दुकान थी. उस दुकान को भीड़ ने लूटा. जब बेदी अपने घर से निकलकर देखा तो भीड़ दुकान को लूट रही थी. बेदी ने देखा कि जगदीश टाइटलर कार से आया और गुरुद्वारे के पास आकर भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा में आग लगा दी. शाम को भीड़ आयी और तिलकराज के घर छिपे हुए सिखों को निकालकर काट डाला और छत से नीचे फेंक दिया. सिखों की हत्या करने के बाद उनका शव रेहड़ी पर डाला और उस पर टायर डालकर आग लगा दी.