1984 सिख विरोधी दंगा: दोषी बलवान खोखर को फरलो पर रिहा करने की मांग पर दिल्ली सरकार को जवाब देने का समय मिला

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बलवान खोखर को फरलो पर रिहा करने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है. जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने बलवान खोखर की उस याचिका को मंजूर कर लिया जिसमें उन्होंने इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी.

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को करने का आदेश दिया है. पहले से सुनवाई 4 फरवरी 2026 को नियत थी. कोर्ट ने इस मामले में 7 नवंबर को दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया था.

दरअसल, बलवान खोखर ने जेल प्रशासन से फरलो पर रिहा करने की मांग की थी जिसे 4 सितंबर को जेल प्रशासन ने नामंजूर कर दिया था. जेल प्रशासन ने कहा था कि खोखर को रिहा करने पर शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था का खतरा उत्पन्न होने की आशंका है. जेल प्रशासन से अर्जी नामंजूर होने के बाद बलवान खोखर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बलवान खोखर ने अपने परिवार और समाज के सदस्यों के मिलने और संबंध दोबारा स्थापित करने के लिए फरलो पर 21 दिनों के लिए रिहा करने की मांग की है.