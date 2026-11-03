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1984 सिख विरोधी दंगों के 42 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार, तिलक विहार में आज भी जिंदा हैं जख्म

1984 सिख विरोधी दंगों की पीड़ित ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के तिलक विहार स्थित गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब में 1 से 3 नवंबर तक माहौल गमगीन रहता है. यहां हर साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वालों को याद किया जाता है. विडो कॉलोनी के नाम से पहचाने जाने वाले इस इलाके की गलियों में आज भी उस हिंसा की दर्दनाक यादें मौजूद हैं. किसी ने पिता खोया, किसी ने भाई, तो किसी का पूरा परिवार उजड़ गया. चार दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद पीड़ित परिवारों की आंखों में अपनों को खोने का दर्द और इंसाफ मिलने की उम्मीद आज भी बाकी है.

गुरुद्वारा परिसर में बने म्यूजियम में दंगों में मारे गए लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं. इन तस्वीरों के सामने खड़े होकर पीड़ित परिवार अपने उन अपनों को याद करते हैं, जिन्हें हिंसा ने उनसे हमेशा के लिए छीन लिया. हर तस्वीर के पीछे एक ऐसी कहानी है, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है.