1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी नरेश सहरावत को मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दस दिन की अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख दंगा मामलों के दोषी नरेश सहरावत को दस दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

नरेश सहरावत ने याचिका दायर कर कहा था कि उसकी मां का 9 अक्टूबर को निधन हो गया. नरेश सहरावत ने अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 14 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने नरेश सहरावत की मां की मृत्यु की खबर को तस्दीक किया जिसके बाद कोर्ट ने नरेश सहरावत को दस दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

बता दें कि 20 नवंबर 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सिख दंगों के मामलों में यशपाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी जबकि नरेश सहरावत को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में 1984 में दो लोगों की हत्या के मामले में ये सजा सुनाई थी.

दिल्ली पुलिस ने ये मामला सबूतों के अभाव में बंद कर दिया था. लेकिन 1984 के दंगों की जांच करने वाली एसआईटी ने इस मामले को फिर से खोला. दोनों पर आरोप है कि 1984 में भड़के सिख दंगों के दौरान महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार की हत्या की थी. पुलिस से इस मामले की शिकायत हरदेव सिंह के भाई संतोख सिंह ने की थी