ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगा: दोषी बलवान खोखर ने की फरलो पर रिहा करने की मांग, दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को नोटिस जारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से अतिरिक्त समय की मांग को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए तय की.

Etv Bharat
1984 सिख विरोधी दंगा मामला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 7, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बलवान खोखर को फरलो पर रिहा करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया.

जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को करने का आदेश दिया है. दरअसल, बलवान खोखर ने जेल प्रशासन से फरलो पर रिहा करने की मांग की थी जिसे 4 सितंबर को जेल प्रशासन ने नामंजूर कर दिया था. जेल प्रशासन ने कहा था कि खोखर को रिहा करने पर शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था का खतरा उत्पन्न होने की आशंका है.

जेल प्रशासन से अर्जी नामंजूर होने के बाद बलवान खोखर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बलवान खोखर ने अपने परिवार और समाज के सदस्यों के मिलने और संबंध दोबारा स्थापित करने के लिए फरलो पर 21 दिनों के लिए रिहा करने की मांग की है.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली सिख दंगों के मामले में बलवान खोखर को पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था. सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.

यह भी पढ़ें-

  1. "उम्र 80 के ऊपर, इसलिए मौत की सजा नहीं", जानिए- सज्जन कुमार को उम्रकैद पर किसने क्या कहा?
  2. 1984 सिख विरोधी दंगा: कोर्ट ने सज्जन कुमार को सुनाई उम्रकैद की सजा
  3. दंगे में नाम आने से पहले दिल्ली की सियासत में सज्जन कुमार की बोलती थी तूती
  4. लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव, उनकी बेटी और दोनों बेटों को समन जारी

TAGGED:

ANTI SIKH RIOTS BALWAN KHOKHAR
BALWAN KHOKHAR
DELHI HIGH COURT
1984 सिख विरोधी दंगा
1984 ANTI SIKHS RIOTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

मिस यूनिवर्स 2025: क्या है सैशिंग सेरेमनी हंगामा, मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्यों किया वॉक आउट? जानें यहां

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

वर्ल्ड कप विनर्स को टाटा का तोहफा, लॉन्च से पहले ही सभी खिलाड़ियों को मिलेगी लग्जरी कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.