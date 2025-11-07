ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगा: दोषी बलवान खोखर ने की फरलो पर रिहा करने की मांग, दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सिख विरोधी दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे बलवान खोखर को फरलो पर रिहा करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया.

जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को करने का आदेश दिया है. दरअसल, बलवान खोखर ने जेल प्रशासन से फरलो पर रिहा करने की मांग की थी जिसे 4 सितंबर को जेल प्रशासन ने नामंजूर कर दिया था. जेल प्रशासन ने कहा था कि खोखर को रिहा करने पर शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था का खतरा उत्पन्न होने की आशंका है.

जेल प्रशासन से अर्जी नामंजूर होने के बाद बलवान खोखर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बलवान खोखर ने अपने परिवार और समाज के सदस्यों के मिलने और संबंध दोबारा स्थापित करने के लिए फरलो पर 21 दिनों के लिए रिहा करने की मांग की है.